В России покажут современное узбекское кино

Источник: Podrobno.uz

По ее словам, сейчас начался вопрос проработки показа узбекских фильмов в Москве. Уже состоялись первые переговоры, а также намечены несколько рабочих встреч, по итогам которых скорее всего будет достигнута договоренность и съемки совместного фильма.

«С российской стороны поддержку в проведении Дней узбекского кино в Москве окажет Министерство культуры. Скорее всего мероприятие пройдет в 2018-м, а может быть даже и в 2019 году. Всего планируется к показу около 6−7 лучших картин, вошедших в фонд узбекского кинематографа», — рассказала представитель агентства.

Читайте также В кинотеатрах установят минимальную квоту для узбекских фильмов

О важности этого события и необходимости культурного обмена в данном направлении высказалась и российский продюсер Наталья Иванова, прибывшая в Узбекистан в составе делегации в рамках стартовавшей в Ташкенте Недели российского кино.

«Вы знаете, я хочу сказать, что в России мало знают узбекское кино, к сожалению, особенно современное. Скажу вам честно, я знаю только Юсупа Раззыкова, как действующего режиссера и Алишера Хамидходжаева, как действующего оператора. Ну и, конечно, классиков, Али Хамраева, например… Это недоработки, это надо исправлять, поэтому везите в Москву ваше кино и показывайте», — заявила сегодня на пресс-конференции в Ташкенте Наталья Иванова.

Неделя российского кино с участием группы российских кинематографистов проводится в Ташкенте впервые. Мероприятие стартовало 15 октября и продлится до 20 октября. Всего к показу запланированы шесть фильмов — лауреатов и участников «Кинотавра» и других российских и международных кинофестивалей. Среди картин, привезенных в Ташкент, «Коробка», «Огни большой деревни», «Тэли и Толи», «Находка», «Лиризмы» и «Единичка».