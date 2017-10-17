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07:29 (мск), источник: Podrobno.uz

В России покажут современное узбекское кино

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В России планируется проведение Недели узбекского кино, сообщила корреспонденту начальник отдела международного развития национального агентства «Узбеккино» Ася Батраева.

Источник: Podrobno.uz

По ее словам, сейчас начался вопрос проработки показа узбекских фильмов в Москве. Уже состоялись первые переговоры, а также намечены несколько рабочих встреч, по итогам которых скорее всего будет достигнута договоренность и съемки совместного фильма.

«С российской стороны поддержку в проведении Дней узбекского кино в Москве окажет Министерство культуры. Скорее всего мероприятие пройдет в 2018-м, а может быть даже и в 2019 году. Всего планируется к показу около 6−7 лучших картин, вошедших в фонд узбекского кинематографа», — рассказала представитель агентства.

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О важности этого события и необходимости культурного обмена в данном направлении высказалась и российский продюсер Наталья Иванова, прибывшая в Узбекистан в составе делегации в рамках стартовавшей в Ташкенте Недели российского кино.

«Вы знаете, я хочу сказать, что в России мало знают узбекское кино, к сожалению, особенно современное. Скажу вам честно, я знаю только Юсупа Раззыкова, как действующего режиссера и Алишера Хамидходжаева, как действующего оператора. Ну и, конечно, классиков, Али Хамраева, например… Это недоработки, это надо исправлять, поэтому везите в Москву ваше кино и показывайте», — заявила сегодня на пресс-конференции в Ташкенте Наталья Иванова.

Неделя российского кино с участием группы российских кинематографистов проводится в Ташкенте впервые. Мероприятие стартовало 15 октября и продлится до 20 октября. Всего к показу запланированы шесть фильмов — лауреатов и участников «Кинотавра» и других российских и международных кинофестивалей. Среди картин, привезенных в Ташкент, «Коробка», «Огни большой деревни», «Тэли и Толи», «Находка», «Лиризмы» и «Единичка».

Сегодня мероприятие открылось лентой Эдуарда Бордукова «Коробка», завоевавшей более тридцати наград по всему миру. Это фильм о подростковом конфликте в спальном районе, разворачивающемся вокруг дворовой футбольной коробки.

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