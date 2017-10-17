Дым сменился снегом в Хабаровске

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Утром в Хабаровске выпал снег. Он шёл в течение часа и сразу таял, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

К обеду осадки прекратятся, но уже в субботу жителям Хабаровского края стоит быть готовыми к новым. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», к выходным ночные и дневные температуры будут повышаться благодаря циклону. Синоптики не исключают осадки в виде дождя и мокрого снега.

— Сегодня мокрый снег выпал во всех южных районах края, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. — В некоторых местах он не растаял. Например, в Елабуге и с. Литовко высота снежного покрова достигает 3 см. В горах — до 6 см. В течение дня в краевой столице сохранится пасмурная погода, температура воздуха до 4−6 градусов тепла.



Напомним, первый снег в этом году хабаровчане увидели в сентябре.