Общественники предложили запретить туризм на острове Ольхон

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Вице-президент межрегионального общественного движения «Всебурятская ассоциация развития культуры» Александр Амагзаев направил в СМИ обращение, в котором предлагает на 10−20 лет объявить мораторий на туризм и строительство на острове Ольхон. Активист, в частности, также предлагает принять закон, который причислит остров к заповеднику (сейчас он находится в составе нацпарка — прим. ред. Sibnovosti.ru) и разрешить его посещение только пешим организованным походом.

«Может, за это время появятся новые технологии, которые позволят без ущерба осваивать остров Ольхон. За последние 20−25 лет мы делаем все, чтобы остров стал пустыней, чтобы не осталось ничего кроме песка», — говорится в пресс-релизе.

Авторы идеи также высказывают сомнение относительно целесообразности установки на Ольхоне скульптуры «Хранитель Байкала» художника Даши Намдакова.

«Это не принесет пользу Даши Намдакову, так как на острове есть священное место — Дворец Высших Тэнгэринов, с кем равняться невообразимо», — говорится в сообщении.