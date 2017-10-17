Общественники предложили запретить туризм на острове Ольхон
Ольхон — самый большой остров на Байкале.
Ольхон — самый большой остров на Байкале.
«Может, за это время появятся новые технологии, которые позволят без ущерба осваивать остров Ольхон. За последние 20−25 лет мы делаем все, чтобы остров стал пустыней, чтобы не осталось ничего кроме песка», — говорится в
Авторы идеи также высказывают сомнение относительно целесообразности установки на Ольхоне скульптуры «Хранитель Байкала» художника Даши Намдакова.
«Это не принесет пользу Даши Намдакову, так как на острове есть священное место — Дворец Высших Тэнгэринов, с кем равняться невообразимо», — говорится в сообщении.
Ольхон — самый большой остров на Байкале, соединен с материком паромной переправой, является самым популярным местом отдыха российский и иностранных туристов. В настоящее время жители Ольхона, русские и буряты, в основном живут за счет туризма. Территория Ольхона входит с Центральную экологическую зону (ЦЭЗ) Байкальской природной территории, а также в границы «Заповедного Прибайкалья».