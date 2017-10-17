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05:34 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Общественники предложили запретить туризм на острове Ольхон

Ольхон — самый большой остров на Байкале.

Источник: Reuters

Вице-президент межрегионального общественного движения «Всебурятская ассоциация развития культуры» Александр Амагзаев направил в СМИ обращение, в котором предлагает на 10−20 лет объявить мораторий на туризм и строительство на острове Ольхон. Активист, в частности, также предлагает принять закон, который причислит остров к заповеднику (сейчас он находится в составе нацпарка — прим. ред. Sibnovosti.ru) и разрешить его посещение только пешим организованным походом.

«Может, за это время появятся новые технологии, которые позволят без ущерба осваивать остров Ольхон. За последние 20−25 лет мы делаем все, чтобы остров стал пустыней, чтобы не осталось ничего кроме песка», — говорится в пресс-релизе.

Авторы идеи также высказывают сомнение относительно целесообразности установки на Ольхоне скульптуры «Хранитель Байкала» художника Даши Намдакова.

«Это не принесет пользу Даши Намдакову, так как на острове есть священное место — Дворец Высших Тэнгэринов, с кем равняться невообразимо», — говорится в сообщении.

Ольхон — самый большой остров на Байкале, соединен с материком паромной переправой, является самым популярным местом отдыха российский и иностранных туристов. В настоящее время жители Ольхона, русские и буряты, в основном живут за счет туризма. Территория Ольхона входит с Центральную экологическую зону (ЦЭЗ) Байкальской природной территории, а также в границы «Заповедного Прибайкалья».

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