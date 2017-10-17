Мокрым, колючим снегом накрыло Хабаровск с утра пораньше
Однако, по прогнозам синоптиков, осадки в городе не задержатся (ФОТО).
Однако, по прогнозам синоптиков, осадки в городе не задержатся (ФОТО).
Хабаровск, 17 октября, AmurMedia.
Мокрый снегом накрыло сегодня в утренние часы Хабаровск. Вместе с тем ни о каком циклоне речи сейчас не идет, и осадки в городе надолго не задержатся, сообщила корр. ИА AmurMedia ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Людмила Игнатенко.
Кутаться в шарфы и прятать лица вынуждены были сегодня утром жители и гости краевого центра. Однако обрушившийся было на город снег закончился, не успев толком начаться.
— Сегодняшние осадки в виде мокрого снега вполне прогнозируемые. Над нами проходят фронтальные разделы, ни о каком большом, глубоком циклоне речи нет. Осадки в городе задержатся буквально на день, не больше. Это тем более в Хабаровске уже не первый снег. Самые первые снежинки отметились в городе еще 2 октября, — рассказала Людмила Игнатенко.