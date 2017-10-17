Мокрым, колючим снегом накрыло Хабаровск с утра пораньше

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Хабаровск, 17 октября, AmurMedia.

Мокрый снегом накрыло сегодня в утренние часы Хабаровск. Вместе с тем ни о каком циклоне речи сейчас не идет, и осадки в городе надолго не задержатся, сообщила корр. ИА AmurMedia ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Людмила Игнатенко.

Кутаться в шарфы и прятать лица вынуждены были сегодня утром жители и гости краевого центра. Однако обрушившийся было на город снег закончился, не успев толком начаться.