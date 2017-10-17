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05:42 (мск), источник: ДЕЙТА

Антисанитария в автобусах тревожит власти Владивостока

На дорогах Владивостоке начались рейды в рамках акции «Чистый автобус». Они проходят с участием специалистов городского управления транспорта и продлятся до конца недели. Цель таких мероприятий — проверка санитарного состояния автобусных салонов, сообщает Deita. ru.

Источник: ДЕЙТА

Местом проведения первого рейда в понедельник, 16 октября, стала площадь Луговая, конечная остановка многих городских маршрутов. Проверке сотрудников транспорта и журналистов подверглись 12 автобусов различных маршрутов, из которых четыре были признаны не соответствующим санитарным нормам. Речь идет о двух автобусах маршрута № 54 и об автобусах маршрутов № 24 и 90. В отношении руководителей компаний-перевозчиков, которые работают на данных маршрутах, составлены акты о нарушениях. Теперь директора автотранспортных предприятий будут вынуждены заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей за каждый грязный салон. Деньги идут в городской бюджет — сообщает городская администрация.

«Говорить о том, что мы проводим подобные рейды время от времени, было бы в корне неверным, — говорит главный специалист управления транспорта мэрии Сергей Громов. — Они являются частью нашей повседневной работы. Только так мы можем проверить, в каком состоянии перевозчик выпускает автобусы на линии и насколько соответствуют действительности жалобы пассажиров на те или иные нарушения. На этой неделе проверки также проведем на “Варяге”, “Баляева”, “Ладыгина” и других остановках. Все нарушители будут наказаны».

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