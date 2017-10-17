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05:54 (мск), источник: Вести - Красноярск

На улице Новгородской появился новый сквер

В Красноярске стало на один сквер больше. Деревья высадили во дворе на улице Новгородская. Озеленение в городе продолжается, какие планы на будущий год?

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На подмогу специалистам зелёного строительства вышел десант местных жителей. Раньше этот сквер таковым назвать было нельзя, теперь на пустыре 45 новых сосен и 15 берёз. К жителям присоединился и глава Красноярска Эдхам Акбулатов. Мэр пообещал продолжить работу по благоустройству: в ближайшее время на территории нового сквера установят лавочки, в дальнейших планах — обустроить детскую площадку.

Всё это часть большой программы по формированию зелёного каркаса Красноярска. Этой осенью в городе высадят 16 тысяч деревьев. К слову, за последние пять лет в Красноярске появилось 150 скверов, парков и уголков отдыха. «А в будущем году только по линии краевого управления капитального строительства должно быть высажено более 60 тысяч деревьев в различных точках нашего города», — рассказал глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

В генеральном плане развития Красноярска до 2033 года «зелёному» направлению отведено особое место. Рекреационная зона должна увеличиться на 85%. В ближайшей же перспективе на пять лет в городе запланировано открытие ещё 20 скверов и парков.


Вадим КУЛИКОВ

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