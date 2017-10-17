В Магнитогорске устроили облаву на нетрезвых водителей

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, за допущенные грубые нарушения ПДД к административной ответственности привлечено два водителя, из них один — за пьяную езду.

Всего за 9 месяцев в Магнитогорске зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. К административной ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения или за невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, привлечено около 1600 водителей.