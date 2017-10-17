Красноярская спортсменка заявила об избиении в ночном клубе города
По словам Татьяны Руйги, ее начали избивать после того, как она перепутала выход.
По словам Татьяны Руйги, ее начали избивать после того, как она перепутала выход.
Известная красноярская спортсменка, чемпионка России и мира по скалолазанию Татьяна Руйга написала в социальной сети Instagram об избиении в ночном клубе города.
По словам женщины, инцидент произошел в ночь на 15 октября. Спортсменка вместе с подругой приехала отдыхать в бар Mods. Когда светская львица собралась покинуть заведение, она случайно перепутала двери и вышла не в ту сторону. Охранники, по словам Татьяны, грубо отреагировали на этот жест и начали «швырять ее о землю».
«Подумаешь… Вышла не через те ворота. Надо швырнуть о землю. Как заядлого преступника. И пинать ногами», — написала Татьяна Руйга.
В самом баре красноярским СМИ прокомментировали, что написанное в социальных сетях не соответствует действительности. По словам представителей клуба Mods, в распоряжении у администрации имеется видеозапись, на которой видно, что именно произошло между спортсменкой и охранниками.
На следующий день после инцидента в заведении в аккаунте Татьяны Руйги появился новый пост.
«Результат — перелом копчика со смещением. Адские боли до полугода, с последующей операцией. Полный покой с обезболивающими средствами. Сидеть нельзя. Лежать или стоять. Любые движения через преодоления жуткой боли. Даже свою трехмесячную дочь не могу взять без помощи кого-либо», — написала красноярка.
Собирается ли пострадавшая писать заявление в полицию, в публикации не уточняется.