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06:01 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярская спортсменка заявила об избиении в ночном клубе города

По словам Татьяны Руйги, ее начали избивать после того, как она перепутала выход.

Известная красноярская спортсменка, чемпионка России и мира по скалолазанию Татьяна Руйга написала в социальной сети Instagram об избиении в ночном клубе города.

По словам женщины, инцидент произошел в ночь на 15 октября. Спортсменка вместе с подругой приехала отдыхать в бар Mods. Когда светская львица собралась покинуть заведение, она случайно перепутала двери и вышла не в ту сторону. Охранники, по словам Татьяны, грубо отреагировали на этот жест и начали «швырять ее о землю».

«Подумаешь… Вышла не через те ворота. Надо швырнуть о землю. Как заядлого преступника. И пинать ногами», — написала Татьяна Руйга.

В самом баре красноярским СМИ прокомментировали, что написанное в социальных сетях не соответствует действительности. По словам представителей клуба Mods, в распоряжении у администрации имеется видеозапись, на которой видно, что именно произошло между спортсменкой и охранниками.

На следующий день после инцидента в заведении в аккаунте Татьяны Руйги появился новый пост.

«Результат — перелом копчика со смещением. Адские боли до полугода, с последующей операцией. Полный покой с обезболивающими средствами. Сидеть нельзя. Лежать или стоять. Любые движения через преодоления жуткой боли. Даже свою трехмесячную дочь не могу взять без помощи кого-либо», — написала красноярка.

Собирается ли пострадавшая писать заявление в полицию, в публикации не уточняется.

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