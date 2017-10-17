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06:03 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Осенний лов лосося разрешили коренным народам Хабаровского края

Власти Хабаровского края разрешили коренным малочисленным народам ловить лососевых в Амуре, несмотря на всеобщий запрет на промысел, заявил губернатор региона Вячеслав Шпорт, передал ТАСС.

Источник: Reuters

По его словам, власти были вынуждены повсеместно запретить ловлю лососевых, так как очень мало рыбы пошло на нерест. Однако для коренных народов всё-таки сделали исключение. «Это их традиционная пища и никто не вправе их остановить», — сказал Шпорт.

Также он объяснил, что причиной столь малого количества пошедшей на нерест рыбы остаётся наводнение 2013 года. «Нереста тогда не было, все лунки с икрой посмывало. А рыба через четыре года возвращается в Амур, поэтому сейчас пришла только та рыба, которую на заводах выращивали», — констатировал губернатор.

При этом он заверил, что несмотря на сложившуюся ситуацию, Хабаровский край в достаточной мере обеспечен лососем.

В 2013 году на Амуре произошло крупнейшее за последние 115 лет наводнение. От стихии пострадали в общей сложности 190 тыс. человек. Ущерб от наводнения, по сообщению вице-премьера и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, превысил 527 млрд рублей.

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