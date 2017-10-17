Осенний лов лосося разрешили коренным народам Хабаровского края

По его словам, власти были вынуждены повсеместно запретить ловлю лососевых, так как очень мало рыбы пошло на нерест. Однако для коренных народов всё-таки сделали исключение. «Это их традиционная пища и никто не вправе их остановить», — сказал Шпорт.
Также он объяснил, что причиной столь малого количества пошедшей на нерест рыбы остаётся наводнение 2013 года. «Нереста тогда не было, все лунки с икрой посмывало. А рыба через четыре года возвращается в Амур, поэтому сейчас пришла только та рыба, которую на заводах выращивали», — констатировал губернатор.
При этом он заверил, что несмотря на сложившуюся ситуацию, Хабаровский край в достаточной мере обеспечен лососем.
В 2013 году на Амуре произошло крупнейшее за последние 115 лет наводнение. От стихии пострадали в общей сложности 190 тыс. человек. Ущерб от наводнения, по сообщению вице-премьера и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, превысил 527 млрд рублей.