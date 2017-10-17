Осенний лов лосося разрешили коренным народам Хабаровского края

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По его словам, власти были вынуждены повсеместно запретить ловлю лососевых, так как очень мало рыбы пошло на нерест. Однако для коренных народов всё-таки сделали исключение. «Это их традиционная пища и никто не вправе их остановить», — сказал Шпорт.

Также он объяснил, что причиной столь малого количества пошедшей на нерест рыбы остаётся наводнение 2013 года. «Нереста тогда не было, все лунки с икрой посмывало. А рыба через четыре года возвращается в Амур, поэтому сейчас пришла только та рыба, которую на заводах выращивали», — констатировал губернатор.