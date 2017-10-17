Хабаровчане не дождались Дмитрия Марьянова в «Нереальном шоу»

Хабаровск, 17 октября, AmurMedia.
Спектакль «Нереальное шоу», который планировалось показать в Хабаровске 1 ноября, отменили после смерти известного актера Дмитрия Марьянова — исполнителя одной из главных ролей. Актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался по дороге в больницу, не приходя в сознание. Ему было 47 лет, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Дмитрий Марьянов впервые появился на киноэкранах в конце 80-х годов, пишет РИА Новости. Первую известность ему принесла роль в фильме «Выше радуги» 1986 года. Многим отечественным зрителям он запомнился по роли
С 1994 года Марьянов выступал в составе труппы театра «Ленком». Он играл в спектаклях «Юнона и Авось», «Бременские музыканты», «Безумный день, или Женитьба Фигаро». «Поминальная молитва», «Варвар и еретик» и «Королевские игры».
Источник РБК, близкий к окружению Марьянова, рассказал, что в последнее время он испытывал проблемы со здоровьем. Около двух недель назад актера госпитализировали с кровоизлиянием прямо со съемок.
«Вызов через службу “112” поступил в диспетчерскую скорой помощи в 19 часов 3 минуты, повторный звонок — в 19 часов 7 минут, так же через службу “112”, — рассказывает начальник управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций № 15 Министерства здравоохранения московской области Надежда Власова. — Вызов был отменен: мотивировали тем, что повезут пациента сами».
Актера, действительно, пытались доставить в больницу. Но по
Следственные органы Главного следственного управления СК России по Московской области возбудили уголовное дело по факту гибели актера Дмитрия Марьянова. 47-летний актер скончался вечером 15 октября в Подмосковье. Причиной, по заключению медиков, стал оторвавшийся тромб. Следователям предстоит выяснить, виноваты ли сотрудники скорой помощи в том, что Дмитрий Марьянов не был вовремя госпитализирован.
А в Хабаровском краевом театре драмы возвращают приобретенные билеты на спектакль «Нереальное шоу», поставленный по пьесе Бернара Вербера «Наши друзья человеки», в котором вместе с артисткой Любовью Толкалиной должен был сыграть Дмитрий Марьянов.
«Денежные средства возвращаются», — сообщили корр. ИА AmurMedia в кассе краевого театра драмы.