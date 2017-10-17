Хабаровчане не дождались Дмитрия Марьянова в «Нереальном шоу»

Хабаровск, 17 октября, AmurMedia.

Спектакль «Нереальное шоу», который планировалось показать в Хабаровске 1 ноября, отменили после смерти известного актера Дмитрия Марьянова — исполнителя одной из главных ролей. Актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался по дороге в больницу, не приходя в сознание. Ему было 47 лет, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Дмитрий Марьянов впервые появился на киноэкранах в конце 80-х годов, пишет РИА Новости. Первую известность ему принесла роль в фильме «Выше радуги» 1986 года. Многим отечественным зрителям он запомнился по роли Сен-Люка в многосерийной экранизации романа Дюма «Графиня де Монсоро». Марьянов часто появлялся в телесериалах — например, в 2004 году он сыграл главную роль в сериале «Боец». А в 2012 году на экраны вышел сериал «Личная жизнь следователя Савельева», где актер тоже исполнил главную роль. В 2008 году он сыграл в фильме «День радио», основанном на одноименном спектакле «Квартета И».

С 1994 года Марьянов выступал в составе труппы театра «Ленком». Он играл в спектаклях «Юнона и Авось», «Бременские музыканты», «Безумный день, или Женитьба Фигаро». «Поминальная молитва», «Варвар и еретик» и «Королевские игры».

Источник РБК, близкий к окружению Марьянова, рассказал, что в последнее время он испытывал проблемы со здоровьем. Около двух недель назад актера госпитализировали с кровоизлиянием прямо со съемок.

Как сообщают Вести, до сих пор достоверно неизвестно, откуда везли Дмитрия Марьянова. По некоторым данным, из частной клиники, где находился на излечении, и которая находится по адресу Лобня, улица Фрунзе, 8а. Актер еще утром начал жаловаться на боли в ноге и в спине. Потом потерял сознание. Ему вызвали скорую.

«Вызов через службу “112” поступил в диспетчерскую скорой помощи в 19 часов 3 минуты, повторный звонок — в 19 часов 7 минут, так же через службу “112”, — рассказывает начальник управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций № 15 Министерства здравоохранения московской области Надежда Власова. — Вызов был отменен: мотивировали тем, что повезут пациента сами».

Актера, действительно, пытались доставить в больницу. Но по какой-то причине те, кто был с ним, сделать это не успели. В 19 часов 50 минут друзья Дмитрия Марьянова подъехали к городскому отделу полиции. Они обратились в дежурную часть, объяснили офицерам, что актер умирает, и попросили организовать сопровождение до ближайшей больницы. Сам Дмитрий Марьянов находился в тот момент в автомобиле в бессознательном состоянии, но, возможно, еще был жив.

Следственные органы Главного следственного управления СК России по Московской области возбудили уголовное дело по факту гибели актера Дмитрия Марьянова. 47-летний актер скончался вечером 15 октября в Подмосковье. Причиной, по заключению медиков, стал оторвавшийся тромб. Следователям предстоит выяснить, виноваты ли сотрудники скорой помощи в том, что Дмитрий Марьянов не был вовремя госпитализирован.

А в Хабаровском краевом театре драмы возвращают приобретенные билеты на спектакль «Нереальное шоу», поставленный по пьесе Бернара Вербера «Наши друзья человеки», в котором вместе с артисткой Любовью Толкалиной должен был сыграть Дмитрий Марьянов.