Исследователи из ФРГ нашли место, где может быть спрятана Янтарная комната

Источник: РИА Новости

Поиски в этом месте 73-летний Леонард Блуме, 67-летний Гюнтер Экардт и 71-летний Петер Лор начали после того, как с ними связался «надежный источник», сообщивший, что легендарная комната находится там. Лор с помощью радара просканировал почву в пещере Принца и обнаружил полости, похожие на бункер.

На стенах мы нашли следы от стальных кабелей, которые использовались для опускания грузов на глубину. По данным георадара, под пещерами скрывается система тайных тоннелей. Гюнтер Экардт Немецкий исследователь

Первые упоминания этой пещеры относятся к 1455 году, однако каких-либо свидетельств времен Третьего рейха в архивах не сохранилось. По мнению исследователей, это говорит о том, что информация о ней была уничтожена.

По словам Лора, в пользу теории о том, что Янтарная комната скрыта в пещера Принца, говорит тот факт, что неподалеку от нее находилась железнодорожная станция, на которой в апреле 1945 года был замечен поезд из Кенигсберга. Он также считает, что в пещерах может находится клад последнего монарха Германской империи, кайзера Вильгельма II. Сейчас ученые ведут поиск средств на продолжение исследований.

Янтарная комната была создана немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I, после чего подарена Петру I.

В 1941 году немецкие войска похитили комнату из Царскосельского дворца и вывезли ее в Кенигсберг.