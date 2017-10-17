За 9 месяцев 55 пешеходов стали виновниками ДТП на кемеровских дорогах

За 9 месяцев в областной столице 55 пешеходов стали виновниками ДТП.

По информации отдела пропаганды БДД Кемеровской Госавтоинспекции, пешеходам не помогают ги требования Правил дорожного движения, ни ответственность перед другими участниками движения, ни даже инстинкт самосохранения. Среди 55 пешеходов, спровоцировавших ДТП, 8 проигнорировали запрещающий сигнал светофора. Один из них погиб.

Еще 10 человек находились на проезжей части бесцельно, когда попали под колеса: сидели, лежали или стояли. Пятеро из них погибли. Трое пешеходов не убедились в собственной безопасности, выходя на проезжую часть из-за припаркованных транспортных средств.