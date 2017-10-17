За 9 месяцев 55 пешеходов стали виновниками ДТП на кемеровских дорогах
Стоит соблюдать особую осторожность в осенний период, так как человека в темной одежде в сумерках практически не видно.
Стоит соблюдать особую осторожность в осенний период, так как человека в темной одежде в сумерках практически не видно.
За 9 месяцев в областной столице 55 пешеходов стали виновниками ДТП.
По информации отдела пропаганды БДД Кемеровской Госавтоинспекции, пешеходам не помогают ги требования Правил дорожного движения, ни ответственность перед другими участниками движения, ни даже инстинкт самосохранения. Среди 55 пешеходов, спровоцировавших ДТП, 8 проигнорировали запрещающий сигнал светофора. Один из них погиб.
Еще 10 человек находились на проезжей части бесцельно, когда попали под колеса: сидели, лежали или стояли. Пятеро из них погибли. Трое пешеходов не убедились в собственной безопасности, выходя на проезжую часть
В Кемеровской Госавтоинспекции советуют использовать на верхней одежде светоотражающие элементы. Ведь в осенний период в сумерках человека в темной одежде на дороге практически не видно. А прежде чем выйти на проезжую часть, необходимо убедиться, что вас видят и пропускают. Водителям стоит заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, образовательными учреждениями, автобусными остановками и во дворах.