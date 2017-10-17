Мэрия Ангарского городского округа украсит город к Новому году за 2,9 млн рублей
Проведение электронного аукциона назначено на 30 октября.
Проведение электронного аукциона назначено на 30 октября.
Администрация Ангарского городского округа объявила аукцион на украшение города к Новому году за 2,9 млн рублей. Торги назначены на 30 октября. К празднику в Ангарске украсят гирляндами деревья в парке «Современник» и на трех городских улицах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт госзакупок.
По плану в парке «Современник» украсят гирляндами четыре дерева. Также 20 деревьев украсят к Новому году по улице Коментерна, 36 деревьев по улице Социалистической и 15 по улице Фридриха Энгельса.
Работы должны быть выполнены в течение 30-ти календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
Срок подачи заявок на участие в аукционе оканчивается 24 октября. Электронный аукцион проводится электронной площадке «РТС-тендер» 30 октября.