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06:29 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мэрия Ангарского городского округа украсит город к Новому году за 2,9 млн рублей

Проведение электронного аукциона назначено на 30 октября.

Источник: IrkutskMedia.ru

Администрация Ангарского городского округа объявила аукцион на украшение города к Новому году за 2,9 млн рублей. Торги назначены на 30 октября. К празднику в Ангарске украсят гирляндами деревья в парке «Современник» и на трех городских улицах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт госзакупок.

По плану в парке «Современник» украсят гирляндами четыре дерева. Также 20 деревьев украсят к Новому году по улице Коментерна, 36 деревьев по улице Социалистической и 15 по улице Фридриха Энгельса.

Работы должны быть выполнены в течение 30-ти календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Срок подачи заявок на участие в аукционе оканчивается 24 октября. Электронный аукцион проводится электронной площадке «РТС-тендер» 30 октября.

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