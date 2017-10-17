Мэрия Ангарского городского округа украсит город к Новому году за 2,9 млн рублей

Администрация Ангарского городского округа объявила аукцион на украшение города к Новому году за 2,9 млн рублей. Торги назначены на 30 октября. К празднику в Ангарске украсят гирляндами деревья в парке «Современник» и на трех городских улицах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт госзакупок.