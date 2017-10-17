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06:32 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутян приглашают обсудить проблемы и перспективы Байкала

О проблемах и перспективам Байкала поговорят в Иркутске во время заседания лекционного экологического клуба «Мой Байкал».

Источник: Reuters

Как 17 октября 2017 года сообщает директор общественной организация «Мой Байкал» Надежда Николаева, на встрече, которая пройдет 21 октября в 12:00 в юношеской библиотеке им. И. П. Уткина, директор Лимнологического института Андрей Федотов выступит с лекцией «Современное экологическое состояние озера Байкал», в ходе которой представит экспертное мнение о проблемах и перспективах озера. Вход на мероприятие свободный.

Напомним, с идеей открыть в Иркутске лекционный экологический клуб выступила руководитель областной общественной организация «Мой Байкал» Надежда Николаева, первые лекции прошли осенью прошлого года. «Мы очень рады, что эта общественная инициатива нашла широкий отклик. Нас сразу поддержала библиотека им. И. П. Уткина, нашими лекторами стали известные экологи, ученые и общественные деятели. В результате лекции об экологическом просвещении услышали сотни горожан, и нет никакого сомнения в том, что сторонников экологического образа жизни в Иркутске значительно прибавилось и этот процесс только набирает силу», — отмечает Надежда Николаева.

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