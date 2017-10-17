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06:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

На участке трассы «Кемерово — Красноярск» произошло смертельное ДТП

«ВАЗ-2114» столкнулся с фурой.

В ночь на 17 октября на участке трассы «Кемерово — Красноярск» произошло смертельное ДТП.

Как сообщают очевидцы в паблике «Регион-42 Кемерово» Вконтакте, авария произошла примерно в 50 км от Кемерова. Столкнулись «ВАЗ-2114» и фура. Водитель легковушки погиб на месте. Очевидцы сообщают, что он неадекватно вел себя на дороге, подрезал и обгонял автомобили. В результате он вылетел на встречную полосу движения, где смог увернуться от одной фуры, но не избежал столкновения с другой. По предварительным данным, водитель фуры не пострадал.

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