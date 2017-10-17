Строительство перехода на ул. Киренского затягивается на неопределенный срок

Источник: Агентство «Москва»

Улицу Киренского, перекрытую из-за строительства нового подземного перехода, не откроют до 20 октября. Из-за проливных дождей и луж работы на участке затягиваются на неопределенный срок. Когда именно строители закончат основной объем работ, пока неизвестно. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель КрУДора Александр Марков.

«Начав работу в сентябре, мы были уверены, что закончим основные работы к середине октября, и откроем движение транспорта по улице. Но, планы — они такие, не получилось. Осенние дожди сделали свое мокрое дело», — сообщил Марков.

Отметим, что заказчиком строительства перехода на ул. Киренского является «КрУДор». Почему ведомство приняло решение начать строительство именно в период дождей, Марков не уточнил.

Пока работники «ломают голову над тем, как избавиться от ненужной влаги и ускорить процесс», жители Красноярска испытывают серьезные трудности с транспортом. Так, с 9 октября, власти полностью закрыли проезд по ул. Киренского — от ул. Пролетарской до ул. Годенко. Кроме того, движение запрещено с ул. Копылова в районе домов № 142 и № 67.

На этом ограничения не закончились. В сентябре красноярцам пришлось привыкать к новой схеме движения общественного транспорта.

«Суть — перекрытие затягивается. На какой срок? Ответить на вопрос сейчас трудно. Приносим извинения за доставленные неудобства. Мы, правда, не хотели такого», — подытожил Марков.