Александр Бурков дал первый совет шербакульскому школьнику: «Мужик без штанов — не мужик»
Новый руководитель заглянул на урок физкультуры.
Новый руководитель заглянул на урок физкультуры.
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков побывал вчера в Шербакульском районе, где снял карантин по африканской чуме свиней.
Заодно энергичный глава региона сходил на урок физкультуры в местной школе. Там внимание временного губернатора привлекли дети, которые сидели на скамейках и не бегали вместе с остальными. Оказалось, что один из школьников забыл дома форму.
— Ты штаны не забывай, а то мужик без штанов — не мужик, — цитирует Буркова РИА «СуперОмск».
Отметим, что это первая попытка нового руководителя с Урала стать близким к сибирякам.