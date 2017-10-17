Александр Бурков дал первый совет шербакульскому школьнику: «Мужик без штанов — не мужик»

Источник: Om1.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков побывал вчера в Шербакульском районе, где снял карантин по африканской чуме свиней.

Заодно энергичный глава региона сходил на урок физкультуры в местной школе. Там внимание временного губернатора привлекли дети, которые сидели на скамейках и не бегали вместе с остальными. Оказалось, что один из школьников забыл дома форму.

— Ты штаны не забывай, а то мужик без штанов — не мужик, — цитирует Буркова РИА «СуперОмск».