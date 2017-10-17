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07:30 (мск), источник: АиФ Челябинск

Сломанный канализационный люк в Челябинске прикрыли стулом

Фотографиями горожане поделились в соцсети.

Колодец, вместо люка прикрытый деревянным стулом, заметили челябинцы на одной из улиц города, фотографиями очевидцы поделились в соцсети.

Автор снимка сообщил, что колодец располагается в районе дома № 44 на улице Агалакова. В комментариях одни пользователи оценили задумку неизвестного, решившего таким способом предупредить автовладельцев об опасности, а другие задались вопросом, почему о проблеме не сообщили в ответственную организацию.

Добавим, что это уже не первый случай, когда челябинцы закрывают опасные колодцы или ямы неподходящими на первый взгляд предметами, например дверцей от холодильника или креслом.

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