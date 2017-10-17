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07:36 (мск), источник: Nur.kz

Аким Шымкента сдержал обещание и пересел на автобус

Акиму пришлось пробежаться, чтобы успеть на автобус.

6
фотографий
6
фотографий

Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов сдержал обещание и пересел на общественный транспорт. Сегодня многие жители могли видеть главу южного города в автобусе, передает NUR.KZ.

Акиму даже пришлось немного пробежаться, чтобы успеть на свой маршрут. Габидулла Абдрахимов сел в автобус вместе с горожанами.

В переполненном автобусе акиму уступали место молодые ребята, на что глава благодарил и продолжил отвечать на вопросы пассажиров, которые не теряли времени зря и делали селфи с градоначальником. Аким заплатил за проезд 70 тенге и пообещал сохранить билет.

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Пассажирам транспорта удалось сделать несколько фото акима, который терпеливо ждет своей очереди для посадки в автобус, а также фото главы города с проездным билетиком.

«Я чуть не опоздал на свой автобус, благо, успел. Общественный транспорт, на котором я проехал, очень удобный, очень много молодежи. Я доехал до работы за 10 минут, и за это время столько мыслей в голове. Вспомнил студенческие годы. Если честно, настроение улучшилось. Мне попался счастливый билетик, его я сохраню», — поделился своими впечатлениями Габидулла Абдрахимов.

Во время пути акиму пришлось несколько раз уступить место сходящим пассажирам. К слову, массово на общественный транспорт пересели все чиновники, заместители акима, руководители отделов, а также руководители коммунальных предприятий.

Некоторые из них выложили несколько личных фотографий, сделанных в автобусах.

Служебные автомобили на целый месяц оставлены на автостоянке акимата. Все они автомобили опечатаны, а водителей отпустили в отпуск.

Напомним, вчера Габидулла Абдрахимов в ходе совещания в акимате дал распоряжение своим подчиненным отказаться от служебных автомашин на месяц и, как минимум на неделю пересесть на общественный транспорт.

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