22-летний красноярец набил фразу «Терять нечего» на лице

22-летний красноярец Николай Маркелов набил на пол-лица фразу «Терять нечего». Таким образом молодой человек хотел обратить на себя внимание и доказать, что «татуировки делают не только бывшие заключенные и наркоманы», но и обычные люди. Фото молодого человека появилось в социальных сетях.

Молодой человек работает управляющим в красноярской тату-студии. В будущем он планирует стать трэш-моделью и участвовать в различных неординарных фотосессиях.

Николай Маркелов признался, что после набитой на лице татуировки на него стали обращать больше внимания. Кто-то реагирует положительно, а у кого-то подобное вызывает только отрицательные отзывы. Родственники красноярца также не поддержали молодого человека в подобном решении.

В планах у Николая сделать еще несколько татуировок. По его словам, у него уже есть тату с президентом РФ Владимиром Путиным и со «звездой» федеральной программы «Пусть говорят» Дианой Шурыгиной.