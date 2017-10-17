22-летний красноярец набил фразу «Терять нечего» на лице
Николай Маркелов признался, что на него стали обращать больше внимания.
Николай Маркелов признался, что на него стали обращать больше внимания.
22-летний красноярец Николай Маркелов набил на
Молодой человек работает управляющим в красноярской
Николай Маркелов признался, что после набитой на лице татуировки на него стали обращать больше внимания.
В планах у Николая сделать еще несколько татуировок. По его словам, у него уже есть тату с президентом РФ Владимиром Путиным и со «звездой» федеральной программы «Пусть говорят» Дианой Шурыгиной.