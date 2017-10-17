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07:49 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Движение транспорта на Чуркине ограничат из-за закрытия «Велосезона 2017»

Ограничения коснутся улиц Терешковой, Черемуховой, Бурачка, Калинина и других (схема).

Владивосток, 17 октября, PrimaMedia.

В субботу, 21 октября, на нескольких улицах Первомайского района будет временно ограничены движение и парковка транспортных средств. Это связано с мероприятиями по случаю закрытия «Велосезона-2017», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-служба мэрии.

Так, 21 октября движение и парковка автотранспорта будут ограничены с 11:30 до 13:30 на следующих участках автомобильных дорог:

— по улице Окатовой: от пересечения с улицей Интернациональной до пересечения с улицей Терешковой;.

— по улице Харьковской: от пересечения с улицей Терешковой до пересечения с улицей Черемуховой;.

— по улице Черемуховой: от дома № 3 по улице Кизлярской до дома № 9 по улице Черемуховой;.

— по улице Терешковой: от пересечения с улицей Окатовой до пересечения с улицей Бурачка;.

В этот день объезд будет организован по улицам Калинина, Окатовой, Харьковской, Ужгородской и Олега Кошевого.

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