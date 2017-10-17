Отремонтированные дворы и парки проинспектировали в Приморье

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 17 октября, PrimaMedia.

Представители ОНФ и журналисты проинспектировали благоустроенные дворы и парки в Приморье. Пресс-тур по объектам благоустройства в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» прошел в Приморье при участии представителей отделения «Общероссийского народного фронта» и департамента по ЖКХ и топливным ресурсам, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

В этом году в Приморье по программе в порядок приводят более 300 дворов, парков, скверов и других общественных территорий: укладывают асфальтовое покрытие, устанавливают освещение, лавочки, урны, а на некоторых территориях — детские и спортивные площадки. На сегодняшний день около 50% запланированных работ уже выполнено, в остальных муниципалитетах благоустройство находится в завершающей стадии, ведь одно из главных условий программы — завершить работы до конца года.

Реализация проекта находится под контролем не только краевых и федеральных властей, но и представителей общественности, а также средств массовой информации. В этот раз общественная приемка работ по благоустройству прошла в Шкотовском районе, Большом Камне и ЗАТО Фокино.

В Штыковском сельском поселении в этом году благоустроили один двор. Здесь забетонировали придомовую территорию и уложили бордюрный камень. Жители довольны проделанной работой, теперь возле их дома комфортно гулять с колясками или проезжать на автомобиле.

«Начало положено. Мы все очень надеемся, что программа будет продолжена и дальше, так как многое бы ещё хотелось сделать», — говорит местная жительница Евгения Анищенко.

Параллельно с благоустройством в рамках приоритетного проекта жители села сами создают клумбы, украсили подъезды и дворы. На собственные средства местная администрация сейчас строит здесь большую детскую площадку с горками, каруселями и лавочками.

Следующий муниципалитет, где побывали журналисты и представители ОНФ — Большой Камень. Здесь идет благоустройство городского парка на улице Карла Маркса, 49 и 14 дворов. Парк планируют отремонтировать в два этапа: в этом году сделать пешеходные дорожки, а установить малые архитектурные формы и развлекательные комплексы — в следующем. Работы ещё ведутся, но подрядчик заверил, что успеет завершить все до конца ноября. Представители средств массовой информации осмотрели объекты, а также пообщались с местными жителями, которые с нетерпением ждут завершения работ и открытия обновлённой парковой зоны.

В ЗАТО Фокино общественники осмотрели три двора, в которых заасфальтировали придомовую территорию, установили бордюрный камень, установили лавочки и урны.

По словам представителя ОНФ Анны Колемагиной, из всех муниципалитетов, в которых побывала комиссия, замечания были только в Большом Камне.

«Это касается укладки брусчатки в парке, но глава города при нас договорился с подрядчиком о том, что все будет исправлено. В целом, впечатления положительные. Города и районы действительно меняются, становятся более уютными и комфортными. Сегодня услышали много положительных отзывов, главное, чтобы люди были довольны», — отметила она.

По итогам проезда директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко подчеркнула, что муниципалитеты успешно справляются с программой.

«К 1 ноября мы отберём два лучших проекта и направим их на конкурс в Минстрой. Для участников программы — это тоже определённая мотивация. Важно не просто сделать дворы и парки, а создать комфортные условия для людей, опираясь на их инициативы и пожелания», — сообщила глава ведомства.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина в этом году в стране стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», который продлится до 2022 года. В городах и поселках с населением больше тысячи человек приведут в порядок дворы и общественные зоны — центральные улицы, площади и скверы.

Программа рассчитана на шесть лет, 2017 год — пилотный. В этом году в рамках приоритетного проекта в Приморье до конца года приведут в порядок более 280 дворовых территорий, 59 общественных мест и шесть парков. На это предусмотрено более 500 млн рублей из федерального, краевого и муниципальных бюджетов. Из 58 городов и поселков, участвующих в программе, пять уже вышли на финишную прямую — здесь проходит общественная приемка благоустроенных территорий. Среди лидеров — Артем, Уссурийск, Спасск-Дальний, Владивосток, Кировский и Надеждинский районы.