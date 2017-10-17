Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Вдова Марьянова не может прийти в себя после смерти мужа
Как делают трехмерные органы, и кому они нужны
В центре Москвы застрелили мужчину
Армен Джигарханян то ли пропал, то ли спасается от жены
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?В прошлом режиссеры и продюсеры не скрывали, что отбирают актрис «через постель»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Минздрав объяснил, почему скорая не приехала к Марьянову – СМИ
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
В центре Москвы застрелили мужчину
Разбился самолет молдавской авиакомпании
Экс-жена Марьянова рассказала о последнем разговоре с ним - СМИ
СМИ: 155-килограммовая Тесс Холлидей показала тело
Чиновники сообщили о предстоящем росте цен на жилье
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
8Веселое кладбище в Румынии
07:52 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Отремонтированные дворы и парки проинспектировали в Приморье

Общественная приемка работ по благоустройству прошла в Шкотовском районе, Большом Камне и ЗАТО Фокино.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 17 октября, PrimaMedia.

Представители ОНФ и журналисты проинспектировали благоустроенные дворы и парки в Приморье. Пресс-тур по объектам благоустройства в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» прошел в Приморье при участии представителей отделения «Общероссийского народного фронта» и департамента по ЖКХ и топливным ресурсам, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

В этом году в Приморье по программе в порядок приводят более 300 дворов, парков, скверов и других общественных территорий: укладывают асфальтовое покрытие, устанавливают освещение, лавочки, урны, а на некоторых территориях — детские и спортивные площадки. На сегодняшний день около 50% запланированных работ уже выполнено, в остальных муниципалитетах благоустройство находится в завершающей стадии, ведь одно из главных условий программы — завершить работы до конца года.

Реализация проекта находится под контролем не только краевых и федеральных властей, но и представителей общественности, а также средств массовой информации. В этот раз общественная приемка работ по благоустройству прошла в Шкотовском районе, Большом Камне и ЗАТО Фокино.

В Штыковском сельском поселении в этом году благоустроили один двор. Здесь забетонировали придомовую территорию и уложили бордюрный камень. Жители довольны проделанной работой, теперь возле их дома комфортно гулять с колясками или проезжать на автомобиле.

«Начало положено. Мы все очень надеемся, что программа будет продолжена и дальше, так как многое бы ещё хотелось сделать», — говорит местная жительница Евгения Анищенко.

Параллельно с благоустройством в рамках приоритетного проекта жители села сами создают клумбы, украсили подъезды и дворы. На собственные средства местная администрация сейчас строит здесь большую детскую площадку с горками, каруселями и лавочками.

Следующий муниципалитет, где побывали журналисты и представители ОНФ — Большой Камень. Здесь идет благоустройство городского парка на улице Карла Маркса, 49 и 14 дворов. Парк планируют отремонтировать в два этапа: в этом году сделать пешеходные дорожки, а установить малые архитектурные формы и развлекательные комплексы — в следующем. Работы ещё ведутся, но подрядчик заверил, что успеет завершить все до конца ноября. Представители средств массовой информации осмотрели объекты, а также пообщались с местными жителями, которые с нетерпением ждут завершения работ и открытия обновлённой парковой зоны.

В ЗАТО Фокино общественники осмотрели три двора, в которых заасфальтировали придомовую территорию, установили бордюрный камень, установили лавочки и урны.

По словам представителя ОНФ Анны Колемагиной, из всех муниципалитетов, в которых побывала комиссия, замечания были только в Большом Камне.

«Это касается укладки брусчатки в парке, но глава города при нас договорился с подрядчиком о том, что все будет исправлено. В целом, впечатления положительные. Города и районы действительно меняются, становятся более уютными и комфортными. Сегодня услышали много положительных отзывов, главное, чтобы люди были довольны», — отметила она.

По итогам проезда директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко подчеркнула, что муниципалитеты успешно справляются с программой.

«К 1 ноября мы отберём два лучших проекта и направим их на конкурс в Минстрой. Для участников программы — это тоже определённая мотивация. Важно не просто сделать дворы и парки, а создать комфортные условия для людей, опираясь на их инициативы и пожелания», — сообщила глава ведомства.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина в этом году в стране стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», который продлится до 2022 года. В городах и поселках с населением больше тысячи человек приведут в порядок дворы и общественные зоны — центральные улицы, площади и скверы.

Программа рассчитана на шесть лет, 2017 год — пилотный. В этом году в рамках приоритетного проекта в Приморье до конца года приведут в порядок более 280 дворовых территорий, 59 общественных мест и шесть парков. На это предусмотрено более 500 млн рублей из федерального, краевого и муниципальных бюджетов. Из 58 городов и поселков, участвующих в программе, пять уже вышли на финишную прямую — здесь проходит общественная приемка благоустроенных территорий. Среди лидеров — Артем, Уссурийск, Спасск-Дальний, Владивосток, Кировский и Надеждинский районы.

На заседании совета по развитию местного самоуправления в начале августа Владимир Путин поручил кабинету министров к ноябрю 2017 года обеспечить предоставление субсидий регионам на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе на обустройство городских парков, до 2022 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Жизнь за спидвей: Игорь Столяров – легенда «Востока»
Приморье – событийная столица Дальнего Востока
КНДР назвала условие отказа от ядерного оружия
Правительство объявило о начале подготовки к выборам президента
В России появилась новая схема телефонного мошенничества
Минфин назвал основные цели бюджета РФ на 2018-2020 годы
Клинтон сравнила дело о «российском вмешательстве» с 11 сентября
Минздрав поддержал запрет курения около подъездов
ВЦИОМ: россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчина
Спорт
Итоги дня КХЛ: «Сибирь» без «наглой морды». И без плей-офф? Милых лиц, по мнению Павла Зубова, в хоккее быть не должно.
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь