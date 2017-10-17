Ирек Ялалов остался недоволен вакцинацией уфимцев против гриппа

По словам замруководителя Управления Роспотребнадзора Башкирии Галины Перминой, подъем заболеваемости гриппом будут вызывать 3 штамма вирусов: вирус А Сингапур (H1N1) по типу вируса 2009 года, вирус А ГонКонг (H3N2).



В 2017 году в Уфе запланирована вакцинация 440200 человек, что составляет 39% населения. Из них более 70 тысяч человек — дети.



На сегодняшний день привито более 230 тысяч уфимцев, что составляет 20,7% населения. В основном, жители привиты за счет средств федерального бюджета. Примерно по тысяче человек сделали прививки на средства республики, работодателей или за свой счет.



Галина Пермина резюмировала, что иммунизация населения в этом году отмечается низкими темпами.



Мэр города Ирек Ялалов назвал приведенные цифры «не впечатляющими» и попросил вести соответствующий учет. Кроме этого Ялалов призвал делать прививки, используя отечественную вакцину.