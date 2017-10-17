В Уфе появятся две новые школы

Напомним, буквально на днях в том же районе уже открылась новая школа, которая обошлась бюджету в 780 миллионов рублей. Это уже третья школа, которая открылась там за последние годы.

По мнению Ялалова, одна из школ должна появиться в новом микрорайоне «Яркий», где разместить вторую, он еще не придумал. Построены они должны быть на деньги застройщиков: «В Москве школы строят застройщики, если не за свой счет, то при помощи инвесторов», — посетовал Ирек Ялалов.