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07:47 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе появятся две новые школы

Глава администрации Уфы на совещании в мэрии заявил, что в Дёмском районе будут построены еще две школы.

Источник: Proufu.ru

Напомним, буквально на днях в том же районе уже открылась новая школа, которая обошлась бюджету в 780 миллионов рублей. Это уже третья школа, которая открылась там за последние годы.

По мнению Ялалова, одна из школ должна появиться в новом микрорайоне «Яркий», где разместить вторую, он еще не придумал. Построены они должны быть на деньги застройщиков: «В Москве школы строят застройщики, если не за свой счет, то при помощи инвесторов», — посетовал Ирек Ялалов.

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