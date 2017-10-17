В небе над Россией регулярные рейсы выполняет самолет имени народного поэта Башкирии Мустая Карима

С инициативой назвать воздушное судно именем Мустая Карима в адрес руководства авиакомпании выступил глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Позже ее поддержало и утвердило правление «Аэрофлота». Имя Мустая Карима нанесено на носовую часть фюзеляжа.

«Решение о присвоении имени было принято в дань уважения, а также в честь грядущей памятной даты — столетнего юбилея со дня рождения поэта, — сообщили в пресс-службе авиакомпании. — Отечественный пассажирский самолет с заводским номером 95135 и регистрацией RA-89098 выполняет регулярные рейсы без привязки к определённому направлению, экипаж также является сменным».

В авиакомпании отметили, что имена собственные самолётам стали давать ещё в СССР в годы Великой Отечественной войны. Но после войны традиция сошла на нет. К началу 2004 года, когда отмечалось 100-летие со дня рождения легендарного Валерия Чкалова, «Аэрофлот» её возродил.

Сегодня в самолетном парке авиакомпании насчитывается 210 «именных» воздушных судов. По традиции, лайнеры носят имена великих соотечественников, среди которых выдающиеся русские лётчики и полководцы, композиторы и художники, поэты и писатели, учёные и исследователи.