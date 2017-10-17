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09:41 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре открыт новый офис Центра занятости населения

Новый офис будет обслуживать жителей Кировского, Советского и Промышленного районов.

Источник: samara.aif.ru

Во вторник, 17 октября открылся новый офис ГКУСО «Центр занятости населения городского округа Самара» на улице Ново-Вокзальная, 213, сообщает администрация областного центра.

Центр занятости будет осуществлять прием граждан, проживающих на территории Кировского, Советского и Промышленного районов.

Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Самары и Волжского района, осуществляется по адресу: улица Фрунзе, 115−117.

Время работы: понедельник — четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48. Прием граждан с 08:30. Выходные дни: суббота и воскресенье.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 332−57−34, e-mail: sgczn@samaratrud.ru. Интернет-портал: www.trud.samregion.ru.

Все услуги предоставляются бесплатно.

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