В Самаре открыт новый офис Центра занятости населения
Новый офис будет обслуживать жителей Кировского, Советского и Промышленного районов.
Новый офис будет обслуживать жителей Кировского, Советского и Промышленного районов.
Во вторник, 17 октября открылся новый офис ГКУСО «Центр занятости населения городского округа Самара» на улице
Центр занятости будет осуществлять прием граждан, проживающих на территории Кировского, Советского и Промышленного районов.
Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Самары и Волжского района, осуществляется по адресу: улица Фрунзе, 115−117.
Время работы: понедельник — четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48. Прием граждан с 08:30. Выходные дни: суббота и воскресенье.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 332−57−34, e-mail: sgczn@samaratrud.ru. Интернет-портал: www.trud.samregion.ru.
Все услуги предоставляются бесплатно.