В Самаре открыт новый офис Центра занятости населения

Центр занятости будет осуществлять прием граждан, проживающих на территории Кировского, Советского и Промышленного районов.

Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Самары и Волжского района, осуществляется по адресу: улица Фрунзе, 115−117.

Время работы: понедельник — четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48. Прием граждан с 08:30. Выходные дни: суббота и воскресенье.