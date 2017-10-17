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08:37 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдову пришло бабье лето: точный прогноз погоды на 18 и 19 октября

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции.

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Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 17 октября, на территории всей страны ожидается солнечная погода, будет ясно, температура воздуха составит + 18 + 21 С.

Максимальная температура воздуха составит + 20 С в Кишиневе и + 21 С на юге.

Атмосферное давление повышенное. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +19 С днем, а ночью +7 С.

В центре республики ожидается от +19 до + 20 С в дневные часы и +6 +7 С — ночью. На юге температура поднимется до + 21 градусов днем и +9 С в ночные часы.

В ближайшие дни — в среду, 18 октября, и в четверг, 19 октября, ожидается ясная погода без осадков, также ожидается постепенное повышение температуры на один градус. В целом температура будет держать на уровне + 20 + 22 С.

Праздники

В церкви 17 октября почитается память мученика Ерофея (Иерофея), который жил в Афинах в I веке. Был одновременно с Дионисием обращен в христианство и стал учеником апостола Павла. Им же был посвящен и в сан епископа — в то время Ерофей уже был членом афинского ареопага. Предание гласит, что Ерофей и Дионисий своими глазами видели погребение Богоматери. Что касается дальнейшей судьбы Ерофея, то он был убит язычниками после того, как пытался проповедовать христианство среди них.

Народные традиции

В народе 17 октября готовили особую настойку, которую называли ерофеич.

Обычно использовали для нее различные душистые травы. Традиционная рецептура включала в себя тимьян, зверобой, донник, полынь, майоран, тысячелистник, душицу, анис и мяту. Травы заливали водкой и настаивали около 10−12 дней в теплом и темном месте. В народе говорили, что такая настойка не только повышает аппетит, но и помогает в лечении самых разных недугов.

Обычно 17 октября проводили большое количество обрядов, связанных с отпугиванием нечисти. Верили, что защититься от нее можно, используя лук, чеснок, редьку. В частности, связки лука и чеснока подвешивали над дверями домов и сараев. Также говорили, что чаще всего нечистая сила поражает пьяниц и людей, которые недобросовестно исполняют свои религиозные обязанности. Именно поэтому, не рекомендовалось 17 октября гулять, выходить из дома без надобности и уж, конечно же, не следовало напиваться.

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