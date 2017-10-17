ВЦИОМ: россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчина

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Большинство россиян считают, что ответственность за материальное обеспечение семьи лежит на мужчине. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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«Когда речь заходит о роли кормильца в семье: 54% опрошенных возлагают ответственность за материальное обеспечение семьи на мужчину и лишь 1% — на женщину, еще 43% считают, что работать (приносить доход в семью) должен и муж, и жена», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

У супругов должны быть равные обязанности при уборке дома, считают 74% россиян. Воспитанием детей супруги должны заниматься совместно считают 84% опрошенных.