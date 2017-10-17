Южноуральцев призывают сообщать о взяточничестве на дорогах
Анонимное сообщение можно оставить на сайте областного МВД.
Анонимное сообщение можно оставить на сайте областного МВД.
Госавтоинспекция Челябинской области напоминает о работе ресурса, с помощью которого можно анонимно рассказать о преступлении, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Для выявления и пресечения фактов вымогательства денег сотрудниками органов внутренних дел на сайте полицейского главка (74.мвд.рф) продолжает работу вкладка «Вымогают взятку? Сообщи!».
«В ситуации, когда у вас вымогают взятку инспекторы