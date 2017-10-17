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08:37 (мск), источник: dostup1.ru

Южноуральцев призывают сообщать о взяточничестве на дорогах

Анонимное сообщение можно оставить на сайте областного МВД.

Госавтоинспекция Челябинской области напоминает о работе ресурса, с помощью которого можно анонимно рассказать о преступлении, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.

Для выявления и пресечения фактов вымогательства денег сотрудниками органов внутренних дел на сайте полицейского главка (74.мвд.рф) продолжает работу вкладка «Вымогают взятку? Сообщи!».

«В ситуации, когда у вас вымогают взятку инспекторы дорожно-патрульной службы либо вам известно о таких фактах или попытках, просим воспользоваться возможностью сайта и в поле “Текст обращения” сообщить дату, время, место и государственный регистрационный знак патрульного автомобиля», — уточняют в Госавтоинспекции.

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 Южноуральцев призывают сообщать о взяточничестве на дорогах
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