Роспотребнадзор отчитался о ситуации с гриппом в Уфе

Источник: РИА "Новости"

В 2017 году за счёт федерального бюджета в Уфе запланирована вакцинация 440 тысяч 200 человек из группы риска — это 39% населения города.

Об этом на оперативке в мэрии 17 октября рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора РБ Галина Пермина.

К группе риска относятся дети в дошкольных учреждениях, школьники, студенты, мед работники, работники образовательных учреждений, работники общественного транспорта, лица подлежащие призыву в армию и люди старше 60 лет. По словам сотрудника Роспотребнадзора, главным способом профилактики гриппа остаются прививки.