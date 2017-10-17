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08:32 (мск), источник: АиФ Уфа

Роспотребнадзор отчитался о ситуации с гриппом в Уфе

На совещании в мэрии сотрудник ведомства рассказал о прививании населения города.

Источник: РИА "Новости"

В 2017 году за счёт федерального бюджета в Уфе запланирована вакцинация 440 тысяч 200 человек из группы риска — это 39% населения города.

Об этом на оперативке в мэрии 17 октября рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора РБ Галина Пермина.

К группе риска относятся дети в дошкольных учреждениях, школьники, студенты, мед работники, работники образовательных учреждений, работники общественного транспорта, лица подлежащие призыву в армию и люди старше 60 лет. По словам сотрудника Роспотребнадзора, главным способом профилактики гриппа остаются прививки.

По состоянию на 15 октября в Уфе привито от гриппа 232 тысячи человек, из них около 229 тысяч — за счёт бюджета. Галина Пермина отметила, что вакцинацию людей не относящихся к группе риска необходимо провести за счёт работодателей и других средств.

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