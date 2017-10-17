Каждый пятый ребёнок в Молдове страдает из-за проблем со зрением

Таковы данные Национального центра менеджмента в здравоохранении. В офтальмологическую клинику «Микрохирургия глаза» обращаются сотни пациентов в день. Среди них очень много детей. У 13-летней Лоредана диагностировали близорукость шесть лет назад. «Нужно проверить зрение, потому что я ничего не вижу вдалеке, но очень надеюсь, что очки больше носить не буду», — сказала пациентка Лоредана Попеску.

По словам офтальмологов, число пациентов в клинике постоянно растёт. Пять лет назад приходилось проводить четыре тысячи операций в год, а сейчас — десять тысяч.



У Андрея Негруцэ диагностировали отслоение сетчатки. Он уже перенёс три операции.



«В какой-то момент я просто перестал видеть. Мне раньше мне говорили, что у могут возникнуть проблемы, но я думал, что это будет позже. Сейчас зрение потихоньку восстанавливается», — сообщил пациент Андрей Негруцэ.



Депутат ДПМ Александр Банников выяснил, с какими проблемами сталкиваются врачи и пациенты.



По данным статистики, в прошлом году в нашей стране были зарегистрированы 86 тысяч человек с проблемами зрения. Из них 18 тысяч — несовершеннолетних.