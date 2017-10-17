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08:28 (мск), источник: Publika.md

Каждый пятый ребёнок в Молдове страдает из-за проблем со зрением

У каждого пятого ребёнка в нашей стране возникают проблемы со зрением. Чаще всего у них диагностируют близорукость, астигматизм или косоглазие.

Источник: Publika.md

Таковы данные Национального центра менеджмента в здравоохранении.

В офтальмологическую клинику «Микрохирургия глаза» обращаются сотни пациентов в день. Среди них очень много детей. У 13-летней Лоредана диагностировали близорукость шесть лет назад.

«Нужно проверить зрение, потому что я ничего не вижу вдалеке, но очень надеюсь, что очки больше носить не буду», — сказала пациентка Лоредана Попеску.

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По словам офтальмологов, число пациентов в клинике постоянно растёт. Пять лет назад приходилось проводить четыре тысячи операций в год, а сейчас — десять тысяч.

У Андрея Негруцэ диагностировали отслоение сетчатки. Он уже перенёс три операции.

«В какой-то момент я просто перестал видеть. Мне раньше мне говорили, что у могут возникнуть проблемы, но я думал, что это будет позже. Сейчас зрение потихоньку восстанавливается», — сообщил пациент Андрей Негруцэ.

Депутат ДПМ Александр Банников выяснил, с какими проблемами сталкиваются врачи и пациенты.

По данным статистики, в прошлом году в нашей стране были зарегистрированы 86 тысяч человек с проблемами зрения. Из них 18 тысяч — несовершеннолетних.

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