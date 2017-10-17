Власти Сочи пригрозили авторам скульптуры Цербера штрафом

По задумке авторов, трехголовый пес станет оберегом мундиаля. По словам администрации Сочи, установка является самоуправством и выражением личного мнения у художников. Участок, где появилась скульптура, находится в аренде у коммерческого предприятия. В городе действуют правила благоустройства и санитарного состояния территории. И при размещении новых скульптур заказчиком готовится пакет документов. До начала работ должно быть получено согласование департамента архитектуры и градостроительства. Данной процедуры в этом случае не было, сообщает пресс-служба города.