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09:49 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Власти Сочи пригрозили авторам скульптуры Цербера штрафом

СОЧИ, 17 октября, ФедералПресс. Администрация Сочи отреагировала на скульптуру «Цербер, охраняющий ЧМ-2018». Оказалось, ее установка не была согласована с властями города.

«ФедералПресс» напоминает, что в олимпийской столице рамках проекта «Футбол и вечность» сочинские художники Владимир и Виктория Кириленко представили новую скульптуру. Они изобразили Цербера.

По задумке авторов, трехголовый пес станет оберегом мундиаля. По словам администрации Сочи, установка является самоуправством и выражением личного мнения у художников. Участок, где появилась скульптура, находится в аренде у коммерческого предприятия. В городе действуют правила благоустройства и санитарного состояния территории. И при размещении новых скульптур заказчиком готовится пакет документов. До начала работ должно быть получено согласование департамента архитектуры и градостроительства. Данной процедуры в этом случае не было, сообщает пресс-служба города.

Сейчас создателем Цербера грозит штраф от 1000, будет составлен административный протокол.

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