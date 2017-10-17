В Волгоградской области похолодание сменится в середине недели потеплением
В ночь с 17 на 18 октября синоптики Волгоградского ЦГМС прогнозируют понижение температуры до отрицательных значений, сообщает ВДТВ.
В ночь с 17 на 18 октября синоптики Волгоградского ЦГМС прогнозируют понижение температуры до отрицательных значений, сообщает ВДТВ.
По Волгоградской области ожидается температура воздуха от 0ºС до + 8ºС. При этом на север области придут первые заморозки до -2ºС.
Во вторник днем столбик термометра повысится до +10…+12ºС, ночью температура упадет до +4…+6ºС. Осадков не ожидается.
В среду, 18 октября, синоптики прогнозируют возвращение тепла. Днем температура воздуха может дойти +19ºС.