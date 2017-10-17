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09:59 (мск), источник: Podrobno.uz

Известный российский актер заявил о желании сняться в узбекском фильме

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Прибывший в рамках Недели российского кино в Ташкент в составе группы кинематографистов из России актер Эвклид Кюрдзидис в беседе с журналистами признался, что впервые посещает узбекскую столицу и хочет сняться в узбекском кино.

Источник: Podrobno.uz

Известный российский актер греческого происхождения, делясь во время пресс-конференции впечатлениями о стране, поблагодарил организаторов культурного мероприятия за возможность посетить узбекскую столицу. .

«Я благодарю за то, что меня пригласили в этот чудесный город, чудесную страну. Я впервые в Ташкенте. В кино я сыграл много людей разных национальностей — и французов, и итальянцев, и грузин, и чеченцев. Такое счастье, когда ты приезжаешь в какую-то страну, и тебя принимают за своего. Они уверены, что я грузин или чеченец. На самом деле я — чистокровный грек. Знаю, что и здесь живут греки, в чем убедился вчера», — поделился Кюрдзидис.

Он рассказал забавный случай, произошедший с ним, когда актер гулял по старой части Ташкента. К нему вдруг подъехал автомобиль, и мужчина за рулем спросил, откуда он приехал. Актер ответил, что из Москвы. При этом водитель уточнил: «Но вы грек!» Эвклид был рад этому случаю, что его все-таки узнали.

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Но больше всего, как признался актер, его поразило небывалое гостеприимство и общительность ташкентцев.

«Я для себя открыл такой красивый город, таких чудесных людей. Мы гуляли вчера по городу и заходили в семьи. Просто шли, нам открывали двери, и мы просто заходили и общались с народом. Это так трогательно, что есть такая открытость, искренность и желание общаться друг с другом», — сказал Эвклид.

При этом актер пожелал, чтобы у двух стран было побольше совместных кинематографических проектов, и что ему интересно было бы принять предложения от узбекских режиссеров.

«Я желаю вам здравия, благополучия. Желаю нам совместных проектов. Конечно, как актер я бы мечтал соприкоснуться с режиссурой и с режиссерами Узбекистана. И буду рад приглашению. У меня за плечами более 60 картин, есть и голливудское кино, и швейцарское. Но больше, конечно, я ценю режиссеров, у которых снимался, таких как Алексей Балабанов в фильме “Война”. Мой крестный папа в кинематографе Владимир Яковлевич Мотыль, который снял “Белое солнце пустыни”. Я снимался у него в предпоследней картине. Был тогда студентом второго курса ВГИКА», — отметил Эвклид Кюрдзидис.

Он также вспомнил имена и других выдающихся и любимых кинорежиссеров, таких как Владимир Хотиненко и Вячеслав Криштофович.

«У меня счастливая судьба в кино как актера. Но я также счастлив, что нахожусь здесь, в Ташкенте», — заключил он.

Сейчас в Ташкенте впервые проходит Неделя российского кино с участием кинематографистов из РФ. Мероприятие стартовало 15 октября и продлится до 20 октября. Всего к покажут шесть фильмов — лауреатов и участников «Кинотавр» и других российских и международных кинофестивалей. Среди картин, привезенных в Ташкент: «Коробка», «Огни большой деревни», «Тэли и Толи», «Находка», «Лиризмы» и «Единичка».

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