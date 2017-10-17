Еще двое уроженцев Челябинской области погибли в боях в Сирии

Двух уроженцев Челябинской области, погибших в Сирии, похоронили на родине 10 и 14 октября — оба парня были бойцами частной военной компании Вагнера, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

О смерти двух южноуральцев сообщили в группе независимых расследований Conflict Intelligence Team, а родственники подтвердили информацию в соцсетях. Оба молодых человека попали в Сирию через ЧВК Вагнера в качестве наемников воевать против ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России. — Прим. АН «Доступ»). По неофициальным данным, молодые люди погибли в боях в сентябре 2017 года. «Груз 200» прибыл в Россию через месяц.

Первым похоронили 24-летнего уроженца Троицка Виталия Беляева. Родные и друзья простились с ним 10 октября. Вторым был предан земле 28-летний уроженец Магнитогорска Михаил Чернов. С ним простились 14 октября. У мужчины остались маленький сын и жена.