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09:39 (мск), источник: dostup1.ru

Еще двое уроженцев Челябинской области погибли в боях в Сирии

Обе смерти произошли в сентябре 2017 года, однако тела прибыли на Южный Урал только на днях.

Двух уроженцев Челябинской области, погибших в Сирии, похоронили на родине 10 и 14 октября — оба парня были бойцами частной военной компании Вагнера, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

О смерти двух южноуральцев сообщили в группе независимых расследований Conflict Intelligence Team, а родственники подтвердили информацию в соцсетях. Оба молодых человека попали в Сирию через ЧВК Вагнера в качестве наемников воевать против ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России. — Прим. АН «Доступ»). По неофициальным данным, молодые люди погибли в боях в сентябре 2017 года. «Груз 200» прибыл в Россию через месяц.

Первым похоронили 24-летнего уроженца Троицка Виталия Беляева. Родные и друзья простились с ним 10 октября. Вторым был предан земле 28-летний уроженец Магнитогорска Михаил Чернов. С ним простились 14 октября. У мужчины остались маленький сын и жена.

Напомним, как минимум, еще двое южноуральцев погибли на войне в Сирии в феврале-марте 2017 года. Это 23-летний уроженец Озерска Иван Слышкин и 27-летний уроженец Миасса Михаил Нефедов. Оба парня также воевали в ЧВК Вагнера, руководство которой хоть и связано с Минобороны РФ, однако формально отношения к России не имеет, поэтому участники ЧВК не считаются российскими солдатами.

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