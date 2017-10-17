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09:38 (мск), источник: АиФ Прикамье

Жители Пермского края выбрали «народного участкового»

Иван Арасланов из Чусового будет представлять наш регион на всероссийском этапе конкурса.

Жители Пермского края выбрали победителя регионального этапа конкурса «Народный участковый-2017». Им стал старший лейтенант полиции Иван Арасланов. За участкового из Чусового свои голоса отдали почти 2,5 тысячи жителей.

Жизненное кредо Ивана: «Каждый день нужно становиться лучше, чем ты был вчера». В службе участковых уполномоченных полиции Иван Арасланов работает с 2013 года. До этого он трудился учителем физкультуры.

Все свободное от службы время Иван предпочитает отдавать спорту. Сейчас активно увлекается тяжелой атлетикой, занимается кардиотренировками и бегом, готовится к чемпионату России по жиму штанги лежа. Как говорит сам полицейский, «спорт для меня — это давно сложившийся стиль жизни».

Станет ли участковый из Прикамья Иван Арасланов народным, зависит от нас. Победит тот полицейский, за которого будет отдано большее количество голосов россиян.

Голосование за лучшего участкового страны начнётся с 1 ноября.

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