Жители Пермского края выбрали «народного участкового»

Жители Пермского края выбрали победителя регионального этапа конкурса «Народный участковый-2017». Им стал старший лейтенант полиции Иван Арасланов. За участкового из Чусового свои голоса отдали почти 2,5 тысячи жителей.

Жизненное кредо Ивана: «Каждый день нужно становиться лучше, чем ты был вчера». В службе участковых уполномоченных полиции Иван Арасланов работает с 2013 года. До этого он трудился учителем физкультуры.

Все свободное от службы время Иван предпочитает отдавать спорту. Сейчас активно увлекается тяжелой атлетикой, занимается кардиотренировками и бегом, готовится к чемпионату России по жиму штанги лежа. Как говорит сам полицейский, «спорт для меня — это давно сложившийся стиль жизни».

Станет ли участковый из Прикамья Иван Арасланов народным, зависит от нас. Победит тот полицейский, за которого будет отдано большее количество голосов россиян.