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09:38 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

14 оленей и семь ланей выпустили на волю в донском заказнике

14 оленей и семь ланей выпустили в естественную среду обитания в Горненском заказнике Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, выпущенные животные родились в вольерах заказника в 2016 году и на данный момент достигли оптимального возраста для адаптации в дикой природе.

Разводить оленей и ланей в полувольных условиях в заказнике начали в 2011 году в рамках программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области».

Сейчас в вольерах содержатся 60 европейских оленей, 38 европейских ланей, а также 10 муфлонов и два верблюда. На территории заказника обитают 48 оленей и 12 ланей.

20 животных было выпущено из вольеров в естественную среду обитания в 2016 году.

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