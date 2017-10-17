14 оленей и семь ланей выпустили на волю в донском заказнике

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, выпущенные животные родились в вольерах заказника в 2016 году и на данный момент достигли оптимального возраста для адаптации в дикой природе.

Разводить оленей и ланей в полувольных условиях в заказнике начали в 2011 году в рамках программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области».

Сейчас в вольерах содержатся 60 европейских оленей, 38 европейских ланей, а также 10 муфлонов и два верблюда. На территории заказника обитают 48 оленей и 12 ланей.