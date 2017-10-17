Infotrafic: Кишинев встал в утренних пробках
Столичный сервис Infotrafic, традиционно, предупреждает водителей о наиболее загруженных участках дороги.
Столичный сервис Infotrafic, традиционно, предупреждает водителей о наиболее загруженных участках дороги.
Особую осторожность стоит соблюдать водителям, которые намерены передвигаться по следующим маршруткам:
Буюканы:
круговая развязка ул. Каля Ешилор ул. И. Крянгэ Штефана чел Маре; ул. В. Лупу в направлении ул. К. Стере; ул. М. Витязул в направлении бул. Штефана чел Маре.
Центр:
ул. Г. Асаки; бул. Штефана чел Маре от ул. Чуфля до ул. Измаил; перекресток ул. Чуфля ул. Букурешть в направлении ул. Тигина; ул. Миорица в направлении ул. Гренобля.
Чеканы:
ул.
Ботаника:
бул. Дачия (виадук) в направлении перекрестка с ул. Чуфля ул. Букурешть.
Рышкановка:
пересечение ул. Каля Орхеюлуй ул. Студенцилор в направлении въезда в столицу: круг на пересечении ул. Киевская ул. Алеко Руссо Московский проспект; ул. А. Руссо на пересечении с ул. Димо в направлении Московского проспекта; ул. Флорилор в направлении круговой развязки ул. Богдана Воевода бул. Ренаштерий Национале; круговая развязка улиц Каля Орхеюлуй бул. Ренаштерий Национале.