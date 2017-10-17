Infotrafic: Кишинев встал в утренних пробках

Источник: Actualitati.md

Особую осторожность стоит соблюдать водителям, которые намерены передвигаться по следующим маршруткам:

Буюканы:

круговая развязка ул. Каля Ешилор ул. И. Крянгэ Штефана чел Маре; ул. В. Лупу в направлении ул. К. Стере; ул. М. Витязул в направлении бул. Штефана чел Маре.

Центр:

ул. Г. Асаки; бул. Штефана чел Маре от ул. Чуфля до ул. Измаил; перекресток ул. Чуфля ул. Букурешть в направлении ул. Тигина; ул. Миорица в направлении ул. Гренобля.

Чеканы:

ул. Вадул-луй-Водэ в направлении центра столицы;.

Ботаника:

бул. Дачия (виадук) в направлении перекрестка с ул. Чуфля ул. Букурешть.

Рышкановка: