Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Вдова Марьянова не может прийти в себя после смерти мужа
Секс сокращает жизнь
Врачи оценили состояние госпитализированного актера Джигарханяна
Житель Омской области рассказал о пытках в Грозном
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?В прошлом режиссеры и продюсеры не скрывали, что отбирают актрис «через постель»
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Минздрав объяснил, почему скорая не приехала к Марьянову – СМИ
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
31-летняя Надежда Михалкова подала на развод с Резо Гигинеишвили
Овсиенко похвасталась лицом после пластической операции - СМИ
СМИ: Европе придется греться газом РФ без СПГ
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
09:49 (мск), источник: Actualitati.md

Infotrafic: Кишинев встал в утренних пробках

Столичный сервис Infotrafic, традиционно, предупреждает водителей о наиболее загруженных участках дороги.

Источник: Actualitati.md

Особую осторожность стоит соблюдать водителям, которые намерены передвигаться по следующим маршруткам:

Буюканы:

круговая развязка ул. Каля Ешилор ул. И. Крянгэ Штефана чел Маре; ул. В. Лупу в направлении ул. К. Стере; ул. М. Витязул в направлении бул. Штефана чел Маре.

Центр:

ул. Г. Асаки; бул. Штефана чел Маре от ул. Чуфля до ул. Измаил; перекресток ул. Чуфля ул. Букурешть в направлении ул. Тигина; ул. Миорица в направлении ул. Гренобля.

Чеканы:

ул. Вадул-луй-Водэ в направлении центра столицы;.

Ботаника:

бул. Дачия (виадук) в направлении перекрестка с ул. Чуфля ул. Букурешть.

Рышкановка:

пересечение ул. Каля Орхеюлуй ул. Студенцилор в направлении въезда в столицу: круг на пересечении ул. Киевская ул. Алеко Руссо Московский проспект; ул. А. Руссо на пересечении с ул. Димо в направлении Московского проспекта; ул. Флорилор в направлении круговой развязки ул. Богдана Воевода бул. Ренаштерий Национале; круговая развязка улиц Каля Орхеюлуй бул. Ренаштерий Национале.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В пригороде Кишинева отключат воду
КНДР назвала условие отказа от ядерного оружия
Правительство объявило о начале подготовки к выборам президента
Путин предложил разделить с гражданами расходы на здоровье
Минфин назвал основные цели бюджета РФ на 2018-2020 годы
Клинтон сравнила дело о «российском вмешательстве» с 11 сентября
Минздрав поддержал запрет курения около подъездов
Россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчина
Спорт
Итоги дня КХЛ: «Сибирь» без «наглой морды». И без плей-офф? Милых лиц, по мнению Павла Зубова, в хоккее быть не должно.
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь