Жильцы одного из домов Выборга замерзают без отопления в середине октября
В отчаянии замерзающие жильцы одного из домов в Выборге пишут пост в городское сообщество ВКонтакте в надежде найти хоть
В отчаянии замерзающие жильцы одного из домов в Выборге пишут пост в городское сообщество ВКонтакте в надежде найти хоть
В ночь с 16 на 17 октября местами по области температура опускалась до +2 градусов, что само по себе является очень холодной температурой даже для середины осени.
Тем временем, несмотря на заявления чиновников о том, что отопительный сезон успешно стартовал, некоторые отдельно взятые дома в Выборге продолжают греть руки мысленно, но никак не у тёплых батарей. Один из таких домов расположен по адресу улица Промышленная, 2.
Этот дом по
Вполне возможно, что последняя надежда жильцов обратить внимание на свои проблемы — это широкая их огласка с помощью СМИ и телевидения. А пока другие жители Выборга советуют им «писать письма», люди продолжают замерзать в своих квартирах, температура в которых днём едва превышает уличную.