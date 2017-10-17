Жильцы одного из домов Выборга замерзают без отопления в середине октября

В ночь с 16 на 17 октября местами по области температура опускалась до +2 градусов, что само по себе является очень холодной температурой даже для середины осени.

Тем временем, несмотря на заявления чиновников о том, что отопительный сезон успешно стартовал, некоторые отдельно взятые дома в Выборге продолжают греть руки мысленно, но никак не у тёплых батарей. Один из таких домов расположен по адресу улица Промышленная, 2.

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Этот дом по какой-то причине остался не подключен к отоплению, в то время, как большинство других в городе уже с начала месяца получили тепло в свои квартиры. В чем причина — понять пока не представляется возможным, однако автор поста Ирина Ананьева сообщает, что обращалась во всевозможные инстанции. Дело скорее всего кроется в бездействии управляющей компании, так как это далеко не единственная проблема дома по улице Промышленной. Облезлые изрисованные стены, крысы в подвале, а также древний загаженный мусорпровод добавляются в общую картину бедствующего положения жильцов.