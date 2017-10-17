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09:37 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дни Иркутской области завершились в Москве

Спектакль «Прощание с Матерой» по пьесе Валентина Распутина стал финальным в праздничных мероприятиях.

Источник: Reuters

Дни Иркутской области, посвященные 80-летию основания региона, завершились в Москве накануне, 16 октября. Финальным стал спектакль «Прощание с Матерой» по пьесе Валентина Распутина. В Государственном академическом Малом театре его представил Иркутский академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

В рамках дней региона в Москве состоялся цикл культурных мероприятий. Участие в них приняли ведущие творческие коллективы региона. В Светлановском зале Московского международного Дома музыки состоялся концерт Губернаторского симфонического оркестра, в котором солировал пианист, народный артист России Денис Мацуев. Этот концерт посетили губернатор Сергей Левченко, экс-губернатор региона, сейчас сенатор, представитель Сахалинской области в Совете Федерации Дмитрий Мезенцев. Впервые для московской публики была исполнена «Симфония № 1» Григория Свиридова. Это произведение было обнаружено всего несколько лет назад. Право первого исполнения племянник композитора доверил губернаторскому симфоническому оркестру Иркутской областной филармонии. На бис Денис Мацуев исполнил популярную мелодию «Славное море — священный Байкал» в джазовой обработке.

В большом зале Московского дома композиторов выступили губернаторский симфонический оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша и ансамбль русских народных инструментов «Байкал-квартет». Они исполнили симфонию «Садовая» современного композитора Александра Чайковского. Автор присутствовал на выступлении, он высоко оценил мастерство иркутских музыкантов.

Лучшие художники региона представили свои работы в выставочном зале Союза художников России. В экспозиция членов Иркутского регионального отделения Союза художников «Земля у Байкала» более 100 произведений живописцев, графиков и мастеров декоративно-прикладного искусства. Среди них Александр Муравьев, Сергей Элоян, Геннадий Кузьмин, Анатолий Погребной и другие. Также представлены новые работы всемирно известного скульптора, заслуженного художника Республики Бурятия Даши Намдакова. На выставке состоялась презентация альбома-каталога «Художники Иркутской области», изданного при поддержке министерства культуры и архивов и правительства Иркутской области.

В Московском государственном художественном историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике «Коломенское» открылась планшетная выставка «Свет истины несущий людям… Иркутские страницы земной жизни святителя Иннокентия (Вениаминова)», посвященная 220-летию со дня рождения и 40-летию канонизации миссионера Святителя Иннокентия (Вениаминова). Выставка рассказывает о миссионерской деятельности святителя в Сибири, на Дальнем Востоке и в Северной Америке. Планшеты расположены вдоль аллеи, увидеть их может значительное количество москвичей и гостей столицы.

В рамках проведения Дней Иркутской области в Москве состоялись спектакль Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского, встреча с творческой интеллигенцией и писателями региона.

«Я благодарю вас, уважаемые гости, за то, что вы проявили неподдельный интерес к нашей области, к ее истории, культуре и современной жизни. Уверен, что Дни Иркутской области в Москве, которые приурочены к юбилею нашего региона, помогут вам узнать нашу область лучше. Это не только земля у Байкала. Это огромная богатейшая территория с уникальной природой, мощным промышленным, экономическим, научным и культурным потенциалом», — сказал губернатор Сергей Левченко.

Здесь живут замечательные, отзывчивые, сильные духом и необыкновенно талантливые люди. И у гостей появилась прекрасная возможность в этом убедиться, подчеркнул губернатор.

Напомним, что Дни Иркутской области, приуроченные к 80-летию основания региона, датой которого является 27 сентября 1937 года, проходили в Москве с 9 по 16 октября.

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