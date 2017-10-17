Дни Иркутской области завершились в Москве
Спектакль «Прощание с Матерой» по пьесе Валентина Распутина стал финальным в праздничных мероприятиях.
Спектакль «Прощание с Матерой» по пьесе Валентина Распутина стал финальным в праздничных мероприятиях.
Дни Иркутской области, посвященные 80-летию основания региона, завершились в Москве накануне, 16 октября. Финальным стал спектакль «Прощание с Матерой» по пьесе Валентина Распутина. В Государственном академическом Малом театре его представил Иркутский академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В рамках дней региона в Москве состоялся цикл культурных мероприятий. Участие в них приняли ведущие творческие коллективы региона. В Светлановском зале Московского международного Дома музыки состоялся концерт Губернаторского симфонического оркестра, в котором солировал пианист, народный артист России Денис Мацуев. Этот концерт посетили губернатор Сергей Левченко,
Лучшие художники региона представили свои работы в выставочном зале Союза художников России. В экспозиция членов Иркутского регионального отделения Союза художников «Земля у Байкала» более 100 произведений живописцев, графиков и мастеров
В Московском государственном художественном
В рамках проведения Дней Иркутской области в Москве состоялись спектакль Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского, встреча с творческой интеллигенцией и писателями региона.
«Я благодарю вас, уважаемые гости, за то, что вы проявили неподдельный интерес к нашей области, к ее истории, культуре и современной жизни. Уверен, что Дни Иркутской области в Москве, которые приурочены к юбилею нашего региона, помогут вам узнать нашу область лучше. Это не только земля у Байкала. Это огромная богатейшая территория с уникальной природой, мощным промышленным, экономическим, научным и культурным потенциалом», — сказал губернатор Сергей Левченко.
Здесь живут замечательные, отзывчивые, сильные духом и необыкновенно талантливые люди. И у гостей появилась прекрасная возможность в этом убедиться, подчеркнул губернатор.
Напомним, что Дни Иркутской области, приуроченные к 80-летию основания региона, датой которого является 27 сентября 1937 года, проходили в Москве с 9 по 16 октября.