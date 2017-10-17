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09:44 (мск), источник: Om1.ru

К концу недели в Омске выпадет мокрый снег

Наслаждайтесь последними днями ясной осенней погоды: в четверг придёт похолодание.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 62% 767 мм рт. ст. 3 м/с

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы предсказывает ухудшение погоды к середине этой недели.

Завтра, 18 октября, в Омской области будет тепло: ночью −4…+1°, днём +9…+14°. Днём местами пройдёт небольшой дождь.

В четверг, 19 октября, погода ухудшится. Ночью ожидается +1…+6°, днём +5…+10°. Временами будет лить дождь.

В пятницу, 20 октября, температура воздуха продолжит понижаться. Ночью будет −1…+4°, днём +4…+9°. Порывы ветра местами достигнут 18 м/с. Синоптики обещают дождь и мокрый снег. Соответственно, не исключены дорожные пробки.

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