К концу недели в Омске выпадет мокрый снег
Наслаждайтесь последними днями ясной осенней погоды: в четверг придёт похолодание.
Наслаждайтесь последними днями ясной осенней погоды: в четверг придёт похолодание.
Завтра, 18 октября, в Омской области будет тепло: ночью −4…+1°, днём +9…+14°. Днём местами пройдёт небольшой дождь.
В четверг, 19 октября, погода ухудшится. Ночью ожидается +1…+6°, днём +5…+10°. Временами будет лить дождь.
В пятницу, 20 октября, температура воздуха продолжит понижаться. Ночью будет −1…+4°, днём +4…+9°. Порывы ветра местами достигнут 18 м/с. Синоптики обещают дождь и мокрый снег. Соответственно, не исключены дорожные пробки.