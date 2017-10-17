Жители «Салават Купере» пожаловались мэру на переполненный 36-й автобус

На встречу с Ильсуром Метшиным пришли около 30 жителей «Салават Купере». По их словам, одной из серьезных проблем в жилищном комплексе является отсутствие уличного освещения.

«Темно очень. Дети возвращаются из школы во вторую смену из Залесного, из Осиново в кромешной темноте. Транспорт ездит в такой же темноте, в которой буквально на расстоянии вытянутой руки людей не видно», — рассказала жительница.

Ильсур Метшин отметил, что пока администрация ждет, когда заказчик и подрядчик завершат всю работу и передадут документацию. После этого появится свет.

Другая жительница микрорайона — Алена Шамсеева — пожаловалась на работу общественного транспорта, отметив, что единственный маршрут постоянно переполнен из-за большого количества людей. По ее мнению, нужно построить дублер дороги, чтобы избавить водителей от пробок.

«Кроме того, мы бы хотели попросить транспорт отсюда в сторону Юдино, потому что здесь у нас нет детской поликлиники. Мамочкам с детьми приходиться ехать до Залесного и там пересаживаться, чтобы добраться до поликлиники в Юдино, где принимают узкие специалисты», — сказала Алена Шамсеева, добавив, что до сих пор в «Салават Купере» не оборудовали кабинет педиатра.

Кроме того, Алена Шамсеева отметила, что из-за отсутствия готовой школы и заполненных детсадов некоторые жильцы не переезжают в квартиры. Мэр Казани сказал, что школа откроется 1 сентября 2018 года. Также рассматривается вопрос о строительстве нового детсада.