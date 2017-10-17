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09:40 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровские рыбопромышленники создали свою рыбоохрану

В этом году на общественных инспекторов рыбоохраны собрали 70 млн рублей.

Источник: Хабаровский край сегодня

Ассоциация рыбопромышленников Хабаровского края, в которую входит 23 добывающих и перерабатывающих предприятия решила самостоятельно охранять реки от браконьеров. Как стало известно ИА «Хабаровский край сегодня», в союзе договорились, что один рубль с каждого добытого килограмма биоресурсов пойдёт на рыбоохранные мероприятия, в 2017 году собрать удалось 70 млн рублей.

На фирмах нашлись знающие реки и тайгу люди, которые в региональном управлении Росрыболовства получили корочки общественных инспекторов, приобретены лодки с моторами, средства связи, фотоаппараты и беспилотные летательные аппараты. Между рыбопромышленными предприятиями распределили участки, за которыми необходимо наблюдать.

— Таких полномочий, как у рыбинспекции, у нас нет, наша главная задача — помешать браконьерам работать, с чем мы и справляемся, — рассказывает один из «общественников» Александр. — Пост на реке Тунгуска работает с середины сентября и за это время мы нашли и отправили на уничтожение более 3 километров нелегальных сетей. Почти всех местных жителей в лицо запомнили, а они изучили наши катера и определяют по звуку мотора, выходишь ночью в рейд — а кто-то с высокого берега светодиодным фонариком своим семафорит: берегитесь. И они врассыпную, как дети, лодки бросают, сетки. Рыбачить ночью запрещено, у нас квадрокоптер над рекой висит и всё видно. Задача общественных инспекторов — собрать сведения и потом передать их в органы полиции и рыбоохраны, все остальные мероприятия по установлению личностей и задержанию браконьеров проводят уже силовые структуры. Впрочем, как говорит Александр, для желающих половить рыбку в мутной воде одно присутствие посторонних людей в уловистых местах отбивает желание заняться нелегальным промыслом.

Напомним, после проведенного реформирования численность инспекторов рыбоохраны в Хабаровском крае снизилась с 20 человек на район до 5, и контролировать все реки региона сотрудникам Амурского территориального управления Росрыболовства не удаётся, даже несмотря на то, что в путину на Амур выходят полиция, ФСБ и Росгвардия.

Кстати, ужесточение ответственности за добычу осетровых, уже доказал действенность. Общественные инспекторы отмечают, что осетры появляются в тех притоках Амура, где их не наблюдали десятилетиями.

Как отмечают в Ассоциации рыбопромышленников, на будущий год к мероприятиям по рыбоохране будет привлечена и наука, а на нерестовых реках, помимо постов общественных инспекторов, появятся специальные счётные машинки, позволяющие определить количество мальков, скатывающихся в океан.
— Мы за то, чтобы включить всех причастных к добыче в единое правовое поле, не важно, представляешь ты крупный бизнес или родовую общину коренного народа, — говорит представитель Ассоциации рыбопромышленников. — Понятно, что в этой сфере нужен контроль, поэтому мы в союзе достигли джентльменского соглашения, каждое из предприятий нашего объединения проводит мониторинг работы соседей — чтобы не было переловов, чтобы добыча была по правилам. Мы все сейчас в одной лодке.
Напомним, по результатам путины 2017 года учёные могут предложить решить проблему численности лососевых в Амуре полным запретом на промысел на несколько лет.

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