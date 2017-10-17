Хабаровчанка: В подземном переходе на остановке «Павленко» царит кромешная темнота
Специалисты МУП «Южное» утверждают, что лампочки повыкручивали сами горожане.
Специалисты МУП «Южное» утверждают, что лампочки повыкручивали сами горожане.
Жительница Хабаровска по имени Ольга пожаловалась на темноту в пешеходном переходе, который находится на улице Карла Маркса в районе остановки «Павленко», сообщает портал «Губерния». По словам горожанки, вечером в этот переход лучше не заходить.
«Когда спускаешься в переход и стоишь на одной его стороне, то там вообще ничего не видно — кромешная темнота, только свет в конце тоннеля виднеется. А если заходишь после шести, то свет сверху уже не пробивается. Просто страшно. Как там дети ходят, я не представляю», — сказала Ольга.
По словам хабаровчанки, в переходе это не единственная проблема.
«Там антисанитария полная, воняет общественным туалетом, снаружи выбиты все стекла. Там был пожар,
В МУП «Южное», ответственном за содержание перехода, объяснили, что в переходе на «Павленко» был не один, а несколько пожаров. К примеру, 24 сентября бомжи два раза подожгли мусор в киоске —
«Там несколько раз устанавливали временное освещение, но жители города выкручивали лампочки, уносили их, — говорит начальник производственного отдела МУП “Южное” Елена Руденкова. — Переход мы собираемся отремонтировать. Уже направили письмо в администрацию со сметной документацией. Как придет ответ, приступим к ремонту. Мы собираемся там отмыть все от гари, потому что краска на нее не ляжет, наклеить плитку, побелить стены и восстановить освещение. В итоге будет нормальный светлый пустой переход без лишних сооружений — киоски мы демонтировали».
Напомним, последний раз подземный переход на остановке «Павленко» ремонтировали год назад.