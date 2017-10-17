Хабаровчанка: В подземном переходе на остановке «Павленко» царит кромешная темнота

Источник: Губерния онлайн

Жительница Хабаровска по имени Ольга пожаловалась на темноту в пешеходном переходе, который находится на улице Карла Маркса в районе остановки «Павленко», сообщает портал «Губерния». По словам горожанки, вечером в этот переход лучше не заходить.

«Когда спускаешься в переход и стоишь на одной его стороне, то там вообще ничего не видно — кромешная темнота, только свет в конце тоннеля виднеется. А если заходишь после шести, то свет сверху уже не пробивается. Просто страшно. Как там дети ходят, я не представляю», — сказала Ольга.

По словам хабаровчанки, в переходе это не единственная проблема.

«Там антисанитария полная, воняет общественным туалетом, снаружи выбиты все стекла. Там был пожар, что-то поджигали, и сейчас стены все в копоти», — добавила женщина.

В МУП «Южное», ответственном за содержание перехода, объяснили, что в переходе на «Павленко» был не один, а несколько пожаров. К примеру, 24 сентября бомжи два раза подожгли мусор в киоске — из-за этого кабель освещения сгорел, а стены закоптились.

«Там несколько раз устанавливали временное освещение, но жители города выкручивали лампочки, уносили их, — говорит начальник производственного отдела МУП “Южное” Елена Руденкова. — Переход мы собираемся отремонтировать. Уже направили письмо в администрацию со сметной документацией. Как придет ответ, приступим к ремонту. Мы собираемся там отмыть все от гари, потому что краска на нее не ляжет, наклеить плитку, побелить стены и восстановить освещение. В итоге будет нормальный светлый пустой переход без лишних сооружений — киоски мы демонтировали».