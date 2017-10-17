Банк «Точка» отреагировал на кражу денег с карты уральского общественника

Банк «Точка» в Екатеринбурге отреагировал на происшествие, связанное с мошенниками из Индии и снятием 20 тысяч рублей с карты члена городской Общественной палаты и координатора проекта «Росяма» в столице Урала Алексея Беззуба, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» во вторник, 17 октября.

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В финансово-кредитной организации изданию заявили, что уже занялись расследованием инцидента и в ближайшее время будет решен вопрос о возврате пострадавшему денег.

«Карта, возможно, была скомпрометирована. Алексей опротестовал транзакцию в соответствии с правилами платежной системы, и, исходя из обстоятельств инцидента, мы солидарны с его позицией и в ближайшее время решим вопрос о возврате денег, не дожидаясь ответа платежной системы», — заявил начальник службы безопасности банка Константин Ковалев.

В Ведомстве пояснили, что скорее всего данные екатеринбургской карты Алексея Беззуба были украдены при помощи скимминга, когда мошенники устанавливают считывающее устройство в банкомат, которое считывает магнитную полосу.

«Пин-код записывается с помощью камеры, накладки на клавиатуру или даже недобросовестным сотрудником кассы. Потом полоса копируется на карточную болванку и деньги снимаются где-нибудь в Европе, Индонезии или США», — пояснили в пресс-службе банка.