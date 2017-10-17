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09:51 (мск), источник: Вести - Пермь

Грипп «Мичиган»: Осложнения могут быть фатальными

Основу группы риска составляют беременные женщины и дети первоклассники.

Пермские эпидемиологи продолжают настоятельно призывать жителей края сделать прививку вакцины от гриппа. Уточненный прогноз наступления эпидемии — конец декабря, начало января. Ожидается штамм гриппа «Мичиган». У непривитых людей болезнь будет протекать очень тяжело. Осложнения могут быть фатальными. Основу так называемой группы риска, по словам эпидемиологов, составляют беременные женщины и дети первоклассники.

Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, сообщила: «Грипп отличается по клиническим признакам от других ОРВИ тяжестью течения. Человек может назвать не только день, но и час заболевания, то есть начало заболевания очень острое. Вакцина содержит в себе все актуальные штаммы, которые будут циркулировать в следующем эпидемическом сезоне. Она будет защищать нас от тех вирусов, которые будут циркулировать».

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