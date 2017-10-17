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09:56 (мск), источник: Volga News

На «Самарской осени» выступит Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром

В четверг, 19 октября, в 18:30 в Самарской филармонии на фестивале «Самарская осень» выступит Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана.

На концерте в Самаре саксофонист и джазовый оркестр выступят с солистом Олегом Аккуратовым (вокал, фортепиано).

Московский джазовый оркестр создан в 1999 году. Коллектив неоднократно выступал в Карнеги-холле, Линкольн-центре, легендарном джазовом клубе Birdland и на других знаменитых площадках. В 2012 г. Московское правительство присвоило Оркестру Игоря Бутмана официальное название «Московский джазовый оркестр».

Оркестр выступал со многими знаменитыми джазменами — Ди Ди Бриджуотером, Натали Коул, вокальным квартетом New York Voices, Кевином Махогани, Джорджем Бенсоном, Джино Ванелли, Уинтоном Марсалисом, Ларри Корьеллом, Биллом Эвансом и др. В дискографии Московского джазового оркестра — четыре альбома, выпущенных на лейбле Butman Music: «Eternal Triangle» («Вечный треугольник»), «Moscow@3am» (2009), Live-альбом «Sheherazadeʼs Tales» (2010), альбом «Special Opinion» (2013). Четвертая в дискографии оркестра работа была записана в Нью-Йорке в январе 2013 года совместно с американскими суперзвездами: барабанщиком Дэйвом Уэклом, гитаристами Майком Стерном и Митчем Стайном, саксофонистом Биллом Эвансом, трубачом Рэнди Бреккером и басистом Томом Кеннеди.

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