На «Самарской осени» выступит Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром

На концерте в Самаре саксофонист и джазовый оркестр выступят с солистом Олегом Аккуратовым (вокал, фортепиано).

Московский джазовый оркестр создан в 1999 году. Коллектив неоднократно выступал в Карнеги-холле, Линкольн-центре, легендарном джазовом клубе Birdland и на других знаменитых площадках. В 2012 г. Московское правительство присвоило Оркестру Игоря Бутмана официальное название «Московский джазовый оркестр».