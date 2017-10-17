На «Самарской осени» выступит Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром
В четверг, 19 октября, в 18:30 в Самарской филармонии на фестивале «Самарская осень» выступит Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана.
В четверг, 19 октября, в 18:30 в Самарской филармонии на фестивале «Самарская осень» выступит Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана.
На концерте в Самаре саксофонист и джазовый оркестр выступят с солистом Олегом Аккуратовым (вокал, фортепиано).
Московский джазовый оркестр создан в 1999 году. Коллектив неоднократно выступал в
Оркестр выступал со многими знаменитыми джазменами — Ди Ди Бриджуотером, Натали Коул, вокальным квартетом New York Voices, Кевином Махогани, Джорджем Бенсоном, Джино Ванелли, Уинтоном Марсалисом, Ларри Корьеллом, Биллом Эвансом и др. В дискографии Московского джазового оркестра — четыре альбома, выпущенных на лейбле Butman Music: «Eternal Triangle» («Вечный треугольник»), «Moscow@3am» (2009),