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10:08 (мск), источник: Actualitati.md

В пригороде Кишинева отключат воду

Столичный поставщик воды Apă-Canal предупреждает о приостановке подачи воды навторник, 17 октября 2017 года, с 09:00 до 19:00.

Источник: Actualitati.md

Перебои в подаче воды коснутся город Ватра, по следующим адресам:

  • Х. Ботева, ½, 5−13, 11−23, в том числе в домах с дробью;
  • Дачия, 28/3, 12−16, в том числе в домах с дробью;
  • Куза-Водэ, 20−28, втом числе в домах с дробью;
  • Индепенденцей, 7−9, в том числе в домах с дробью;
  • Траян, 34.
  • Теилор, 8;

В селе Гидигич, с 09.00 до 17.00 также будет приостановлено водоснабжение:

б. Парижская коммуна, 2, 3А. Матеевича, Штефана чел Маре, Виилор, Сф. Цэрий, Др. Быкулуй.

За дополнительной информацией можно обращаться по тел.:22−25−66−66или022−85−77−77.

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