В пригороде Кишинева отключат воду
Столичный поставщик воды Apă-Canal предупреждает о приостановке подачи воды навторник, 17 октября 2017 года, с 09:00 до 19:00.
Столичный поставщик воды Apă-Canal предупреждает о приостановке подачи воды навторник, 17 октября 2017 года, с 09:00 до 19:00.
Перебои в подаче воды коснутся город Ватра, по следующим адресам:
В селе Гидигич, с 09.00 до 17.00 также будет приостановлено водоснабжение:
б. Парижская коммуна, 2, 3А. Матеевича, Штефана чел Маре, Виилор, Сф. Цэрий, Др. Быкулуй.
За дополнительной информацией можно обращаться по тел.:22−25−66−66или022−85−77−77.