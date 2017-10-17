Математики придумали, как обхитрить букмекеров

Источник: РИА "Новости"

Свое исследование они разместили на портале препринтов ArXiv.

Авторы работы изучили результаты примерно полумиллиона футбольных матчей за десять лет, и расклады, сделанные 32 букмекерами.

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Для каждой игры они выводили ставку, которая могла бы дать больший доход, чем средние расклады букмекеров. Ученые попытались вывести оптимальное «расстояние» от среднего расклада, которое давало бы выигрыш в максимальном числе игр.

Ученые проверили свой алгоритм с помощью симуляции, и получили прибыль в 3,5%, при том что случайные ставки дают убыток в 3,32%. После этого они применили систему на практике, для ставок на будущие футбольные матчи. Они ставили по $50 примерно 30 раз в неделю в течение пяти месяцев. Прибыль составила $957.50 — 8,5%. Часть ее ушла на оплату специальных сервисов, где можно следить за ставками в реальном времени.

«Мы были в восторге, но не можем не предупредить — вам придется тратить кучу времени на это», — предостерег один из авторов работы, Лизандро Кауниц из Токийского университета.