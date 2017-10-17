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16:13 (мск), источник: Kommersant.uz

С 2018 года результаты тестов будут объявлять на следующий после экзамена день

С 2018 года вступительные экзамены в высшие учебные заведения страны будут проводиться не в один день, как это было раньше, а в течение 15 дней. Такую задачу перед Государственным тестовым центром поставил президент Узбекистана.

Источник: Kommersant.uz

Кроме того, со следующего года результаты проведенных тестов должны быть объявлены на следующий после проведения экзамена день. Об этом телеканалу Ёшлар заявил директор тестового центра Мажид Каримов.

По его словам, для обеспечения прозрачного и справедливого проведения тестовых испытаний, экзамены будут проходить в больших павильонах, спортивных аренах. В целях обеспечения открытости процесса проведения вступительных экзаменов, в помещении будут установлены камеры видеонаблюдения, будет вестись онлайн-трансляция. По словам главы тестового центра, на сегодняшний день ведется огромная работа по выполнению данных главой государства поручений.

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