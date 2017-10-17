С 2018 года результаты тестов будут объявлять на следующий после экзамена день

С 2018 года результаты тестов будут объявлять на следующий после экзамена день

С 2018 года вступительные экзамены в высшие учебные заведения страны будут проводиться не в один день, как это было раньше, а в течение 15 дней. Такую задачу перед Государственным тестовым центром поставил президент Узбекистана.